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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 11:15 | Обновлено 06 июля 2024, 11:18
236
0

Иван ГЕЦКО: «Еще одну полуфинальную пару составят Англия и Нидерланды»

Бывший форвард сборной оценил шансы четвертьфиналистов Евро-2024

06 июля 2024, 11:15 | Обновлено 06 июля 2024, 11:18
236
0
Иван ГЕЦКО: «Еще одну полуфинальную пару составят Англия и Нидерланды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на два сегодняшних четвертьфинальных поединка чемпионата Европы по футболу в Германии:

– На мой взгляд, англичане с каждым матчем на Евро действуют все содержательнее, а близость финала заставит их сегодня играть на максимальных оборотах.

Присутствие в рядах британцев целой группы футболистов мирового уровня поможет им взять верх над Швейцарией – 2:0.

Во второй паре мой фаворит – Нидерланды. Отсутствие в их составе «чистого» нападающего заставляет подопечных Рональда Кумана действовать более разнообразно, часто пользоваться вертикальными передачами и домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений.

Сборная Турции запомнилась на континентальном форуме, прежде всего, бойцовским характером, где-то и фарт был на ее стороне. Однако сегодня этого окажется недостаточно, чтобы достичь положительного результата. Тем более, что в рядах турок будет не хватать дисквалифицированного лидера обороны Демирала. Ставлю на Нидерланды – 2:1, – заявил Гецко.

Ранее мы сообщали, что капитан сборной Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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