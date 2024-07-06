Иван ГЕЦКО: «Еще одну полуфинальную пару составят Англия и Нидерланды»

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на два сегодняшних четвертьфинальных поединка чемпионата Европы по футболу в Германии:

– На мой взгляд, англичане с каждым матчем на Евро действуют все содержательнее, а близость финала заставит их сегодня играть на максимальных оборотах.

Присутствие в рядах британцев целой группы футболистов мирового уровня поможет им взять верх над Швейцарией – 2:0.

Во второй паре мой фаворит – Нидерланды. Отсутствие в их составе «чистого» нападающего заставляет подопечных Рональда Кумана действовать более разнообразно, часто пользоваться вертикальными передачами и домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений.

Сборная Турции запомнилась на континентальном форуме, прежде всего, бойцовским характером, где-то и фарт был на ее стороне. Однако сегодня этого окажется недостаточно, чтобы достичь положительного результата. Тем более, что в рядах турок будет не хватать дисквалифицированного лидера обороны Демирала. Ставлю на Нидерланды – 2:1, – заявил Гецко.

Ранее мы сообщали, что капитан сборной Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024.