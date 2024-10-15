КАНТОНА: «Увольнение Фергюсона – это пренебрежение»
Бывший игрок Манчестер Юнайтед отреагировал на новость о великом тренере
58-летний французский экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона не остался в стороне после новости об увольнении Алекса Фергюсона из структуры клуба.
«Сэр Алекс Фергюсон должен иметь возможность делать все, что захочет в клубе, пока не умрет. Увольнение Фергюсона — это пренебрежение. Это скандал. Он всегда будет оставаться моим боссом. А всех этих в клубе я сброшу в один большой мешок дерьма», – цитирует Эрика известный инсайдер Фабрицио Романо.
Эрик Кантона был игроком «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 годы. Полузащитник сыграл 164 матча и забил 64 мяча. Весь этот период тренером красных дьяволов был сэр Алекс Фергюсон.
Напомним, что сегодня стало известно об увольнении Фергюсона из структуры клуба.
🚨 Eric Cantona: “Sir Alex Ferguson should be able to do anything he wants at Man United until the day he dies”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2024
“Such a lack of respect. It's totally scandalous. Sir Alex Ferguson will be my boss forever. And I throw them all in a big bag of sh*t”. pic.twitter.com/FVH4qq3bzD
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