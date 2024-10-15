КАНТОНА: «Увольнение Фергюсона – это пренебрежение»

58-летний французский экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона не остался в стороне после новости об увольнении Алекса Фергюсона из структуры клуба.

«Сэр Алекс Фергюсон должен иметь возможность делать все, что захочет в клубе, пока не умрет. Увольнение Фергюсона — это пренебрежение. Это скандал. Он всегда будет оставаться моим боссом. А всех этих в клубе я сброшу в один большой мешок дерьма», – цитирует Эрика известный инсайдер Фабрицио Романо.

Эрик Кантона был игроком «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 годы. Полузащитник сыграл 164 матча и забил 64 мяча. Весь этот период тренером красных дьяволов был сэр Алекс Фергюсон.

Напомним, что сегодня стало известно об увольнении Фергюсона из структуры клуба.