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  4. КАНТОНА: «Увольнение Фергюсона – это пренебрежение»
Англия
15 октября 2024, 20:54 | Обновлено 15 октября 2024, 20:58
635
1

КАНТОНА: «Увольнение Фергюсона – это пренебрежение»

Бывший игрок Манчестер Юнайтед отреагировал на новость о великом тренере

15 октября 2024, 20:54 | Обновлено 15 октября 2024, 20:58
635
1
КАНТОНА: «Увольнение Фергюсона – это пренебрежение»
BBC. Эрик Кантона

58-летний французский экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона не остался в стороне после новости об увольнении Алекса Фергюсона из структуры клуба.

«Сэр Алекс Фергюсон должен иметь возможность делать все, что захочет в клубе, пока не умрет. Увольнение Фергюсона — это пренебрежение. Это скандал. Он всегда будет оставаться моим боссом. А всех этих в клубе я сброшу в один большой мешок дерьма», – цитирует Эрика известный инсайдер Фабрицио Романо.

Эрик Кантона был игроком «Манчестер Юнайтед» с 1992 по 1997 годы. Полузащитник сыграл 164 матча и забил 64 мяча. Весь этот период тренером красных дьяволов был сэр Алекс Фергюсон.

Напомним, что сегодня стало известно об увольнении Фергюсона из структуры клуба.

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Алекс Фергюсон Эрик Кантона отставка Манчестер Юнайтед
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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