Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Игра с Италией начнется с нулей на табло»

Главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал готовность команды к ответному матчу 1/4 финала Лиги наций против Италии (2:1).

«Нам нужны некоторые тактические корректировки, но это не будут кардинальные изменения. Возможно, одна-две замены. Буркардт заболел и пропустил тренировку, так что не уверен, что он будет готов.

Мы определимся перед матчем, как будем играть - важно ли для нас сохранить преимущество, или будем забивать еще. Это будет очень важное решение. Мы понимаем, что Италия будет играть на победу. Команде нечего терять. Поэтому игру завтра начнем с 0:0.

Италия – это быстрая команда, но я за это не волнуюсь. Мы вполне готовы к этому. Мы будем оставаться внимательными на поле и перекрывать все их попытки атаковать. Думаю, что владение мячом сыграет ключевую роль в этом матче.

Вы часто спрашиваете о Марке-Андре тер Штегене. Скажу так: он номер один, но не сейчас, ведь у него была серьезная травма», - прокомментировал Нагельсманн.