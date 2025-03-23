ВИДЕО. 20-летний футболист Аль-Насра сделал роскошное предложение девушке
Анжело Габриэл сделал предложение руки и сердца
Нападающий «Аль-Насра» Анжело Габриэл сделал предложение своей девушке-инфлюенсерке Бьянке Анчиете.
Футболисту – 20 лет, девушке – 29 лет.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Бьянка поделилась новостью в соцсетях после того, как сказала «Да» футболисту «Аль-Насра» во время их путешествия на Бали. Пара вместе 16 месяцев.
На годовщину отношений она написала: «Ты никогда не перестаешь меня удивлять! 1 год вместе – и это только начало. Я тебя очень люблю!».
Бьянка стала известна в 2018 году после появления с The Weeknd. Их видели вместе в Рио, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах переиграла Белинду и вышла в 3-й раунд тысячника в США
Снова прыгнул выше шести метров