Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 20-летний футболист Аль-Насра сделал роскошное предложение девушке
Другие новости
23 марта 2025, 00:27 |
177
0

ВИДЕО. 20-летний футболист Аль-Насра сделал роскошное предложение девушке

Анжело Габриэл сделал предложение руки и сердца

23 марта 2025, 00:27 |
177
0
ВИДЕО. 20-летний футболист Аль-Насра сделал роскошное предложение девушке
X. Анжело Габриэл и Бьянка Анчиета

Нападающий «Аль-Насра» Анжело Габриэл сделал предложение своей девушке-инфлюенсерке Бьянке Анчиете.

Футболисту – 20 лет, девушке – 29 лет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Бьянка поделилась новостью в соцсетях после того, как сказала «Да» футболисту «Аль-Насра» во время их путешествия на Бали. Пара вместе 16 месяцев.

На годовщину отношений она написала: «Ты никогда не перестаешь меня удивлять! 1 год вместе – и это только начало. Я тебя очень люблю!».

Бьянка стала известна в 2018 году после появления с The Weeknd. Их видели вместе в Рио, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

По теме:
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины впечатлила своей красотой
ФОТО. Звездный футболист восстановил отношения с экс-женой
ВИДЕО. Милевский рассказал, как и чем зарабатывает сейчас на жизнь
видео lifestyle Анжело Габриэл Аль-Наср Эр-Рияд
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Теннис | 22 марта 2025, 01:14 21
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами

Элина в двух сетах переиграла Белинду и вышла в 3-й раунд тысячника в США

Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Другие виды | 22 марта 2025, 16:03 2
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении
Дюплантис с уникальным рекордом третий раз подряд выиграл ЧМ в помещении

Снова прыгнул выше шести метров

Экс-хавбек сборной Украины: «Нашим ребятам придется больше терпеть»
Футбол | 22.03.2025, 22:17
Экс-хавбек сборной Украины: «Нашим ребятам придется больше терпеть»
Экс-хавбек сборной Украины: «Нашим ребятам придется больше терпеть»
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Футбол | 22.03.2025, 08:46
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»
Футбол | 22.03.2025, 19:38
Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 5
Футбол
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
22.03.2025, 03:31 3
Бокс
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 6
Футбол
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
22.03.2025, 07:48 6
Футбол
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
21.03.2025, 08:04
Футбол
Александр УСИК: «У нас могут возникнуть большие проблемы»
Александр УСИК: «У нас могут возникнуть большие проблемы»
21.03.2025, 09:30 3
Бокс
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 3
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «В перерыве мы внесли определенные коррективы»
Сергей РЕБРОВ: «В перерыве мы внесли определенные коррективы»
21.03.2025, 00:35 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем