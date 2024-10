ВИДЕО. В УЕФА отметили гол Мудрика Грузии и оценили действия украинца

11 октября состоялся матч Лиги наций в Дивизионе В между сборными Украины и Грузии.

Гол в исполнении Михаила Мудрика оказался единственным в поединке и принес минимальную победу «сине-желтым» – 1:0.

Спустя почти двое суток после матча один из официальных твиттер-аккаунтов УЕФА отметил гол Мудрика и оценил действия вингера в моменте.

«Михаил Мудрик – вне конкуренции», – написано в сообщении с видео гола украинца в ворота грузинской сборной.

Mykhailo Mudryk is off the mark 🤩🇺🇦#NationsLeague pic.twitter.com/DyVXKHSgJ9