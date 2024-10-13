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Лига наций
13 октября 2024, 14:33 | Обновлено 13 октября 2024, 14:42
1714
7

ВИДЕО. В УЕФА отметили гол Мудрика Грузии и оценили действия украинца

Точный удар Михаила позволил Украине добиться первой победы в Лиге наций

13 октября 2024, 14:33 | Обновлено 13 октября 2024, 14:42
1714
7
ВИДЕО. В УЕФА отметили гол Мудрика Грузии и оценили действия украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

11 октября состоялся матч Лиги наций в Дивизионе В между сборными Украины и Грузии.

Гол в исполнении Михаила Мудрика оказался единственным в поединке и принес минимальную победу «сине-желтым» – 1:0.

Спустя почти двое суток после матча один из официальных твиттер-аккаунтов УЕФА отметил гол Мудрика и оценил действия вингера в моменте.

«Михаил Мудрик – вне конкуренции», – написано в сообщении с видео гола украинца в ворота грузинской сборной.

Напомним, ранее бывший полузащитник сборной Украины Юрий Максимов пояснил, почему Украина обыграла Грузию в Лиге наций.

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Максимов пояснил, почему Украина обыграла Грузию в Лиге наций
Лига наций Украина - Грузия сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Михаил Мудрик УЕФА
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 7
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C.Пеклов
Крім голу,він добре грав і в нападу й в захисту.
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+1
AK.228
А гол хороший, трудовой…
Как бы там селедкам не хотелось обратить внимание на другое 
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0
Fitness.sports
Есть 3 гол за карьеру в национальной сборной..в январе Мудрику 24 года.
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0
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