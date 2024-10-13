ВИДЕО. В УЕФА отметили гол Мудрика Грузии и оценили действия украинца
Точный удар Михаила позволил Украине добиться первой победы в Лиге наций
11 октября состоялся матч Лиги наций в Дивизионе В между сборными Украины и Грузии.
Гол в исполнении Михаила Мудрика оказался единственным в поединке и принес минимальную победу «сине-желтым» – 1:0.
Спустя почти двое суток после матча один из официальных твиттер-аккаунтов УЕФА отметил гол Мудрика и оценил действия вингера в моменте.
«Михаил Мудрик – вне конкуренции», – написано в сообщении с видео гола украинца в ворота грузинской сборной.
Напомним, ранее бывший полузащитник сборной Украины Юрий Максимов пояснил, почему Украина обыграла Грузию в Лиге наций.
Mykhailo Mudryk is off the mark 🤩🇺🇦#NationsLeague pic.twitter.com/DyVXKHSgJ9— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 13, 2024
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