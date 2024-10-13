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  4. Максимов пояснил, почему Украина обыграла Грузию в Лиге наций
Лига наций
13 октября 2024, 13:00 | Обновлено 13 октября 2024, 13:25
1892
0

Максимов пояснил, почему Украина обыграла Грузию в Лиге наций

Экс-игрок сборной – о поединке национальной команды в Лиге наций

13 октября 2024, 13:00 | Обновлено 13 октября 2024, 13:25
1892
0
Максимов пояснил, почему Украина обыграла Грузию в Лиге наций
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Бывший полузащитник сборной Украины и «Динамо» Юрий Максимов поделился впечатлениями от матча национальной команды со сборной Грузии (1:0) в 3-м туре Лиги наций:

«Мне понравилась наша сборная в этом матче. Сразу было видно, что на игру ребята вышли «голодными», было видно, что команда хотела достичь результата. Молодцы. Я очень доволен тем, что увидел. Сейчас, когда все мы переживаем такой период, любая победа на вес золота. Футбол сейчас – едва ли не единственная радость, которая у нас осталась. Все мы прежде всего болеем за нашу главную команду - ВСУ, но еще болеем, конечно, за сборную Украины», – рассказал Максимов.

Ранее сообщалось, что Украина с Грузией подтвердила важный тезис легендарного Валерия Лобановского.

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Юрий Максимов сборная Украины по футболу Украина - Грузия сборная Грузии по футболу Лига наций
Юрій Остроумов Источник: Динамо Киев от Шурика
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