Максимов пояснил, почему Украина обыграла Грузию в Лиге наций
Экс-игрок сборной – о поединке национальной команды в Лиге наций
Бывший полузащитник сборной Украины и «Динамо» Юрий Максимов поделился впечатлениями от матча национальной команды со сборной Грузии (1:0) в 3-м туре Лиги наций:
«Мне понравилась наша сборная в этом матче. Сразу было видно, что на игру ребята вышли «голодными», было видно, что команда хотела достичь результата. Молодцы. Я очень доволен тем, что увидел. Сейчас, когда все мы переживаем такой период, любая победа на вес золота. Футбол сейчас – едва ли не единственная радость, которая у нас осталась. Все мы прежде всего болеем за нашу главную команду - ВСУ, но еще болеем, конечно, за сборную Украины», – рассказал Максимов.
Ранее сообщалось, что Украина с Грузией подтвердила важный тезис легендарного Валерия Лобановского.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Международные организации санкционировали бой двух боксеров из рф
Бывший нападающий «Динамо» отметил Серхио Рамоса, Александра Кучера и Дарио Срну