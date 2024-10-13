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Лига наций
13 октября 2024, 12:42 | Обновлено 13 октября 2024, 13:01
491
0

Украина с Грузией подтвердила важный тезис Лобановского. Что удалось?

Сергей Ковалец – о победе подопечных Сергея Реброва

13 октября 2024, 12:42 | Обновлено 13 октября 2024, 13:01
491
0
Украина с Грузией подтвердила важный тезис Лобановского. Что удалось?
УАФ

Известный украинский тренер Сергей Ковалец в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о победной игре сборной Украины с командой Грузии (1:0) в матче Лиги наций:

«Помнится, еще Валерий Лобановский говорил, что должен быть баланс между защитой и атакой. Много об этом в прессе писалось: если ты проигрываешь борьбу и подборы, то выиграть матч или хотя бы сыграть вничью нет шансов. И мы много говорили о том, что у «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины с этим есть проблема. Анализируя поединки украинских клубов в еврокубках, я как-то сказал, что в чемпионате Украины есть только один игрок полузащиты, который отбирает мяч - это Иван Калюжный.

В матче с Грузией, который наша сборная выиграла, как раз этот баланс между защитой и атакой был. В эпизоде, который предшествовал взятию ворот грузин, был коллективный отбор мяча в зоне атаки. В завершающей фазе это сделал Судаков, от которого мяч попал к Мудрику и тот стал автором гола. Это то, о чем не раз говорилось: если ты потерял мяч, сразу же нужно вступать в отбор. В этом компоненте мне понравилась игра нашей сборной. И по моему мнению, Львом матча является дебютант национальной сборной Калюжный. То, сколько отборов и перехватов он сделал, заслуживает награды. Как говорил тот же Лобановский уже в наше время, нужно искать борьбу. Если у тебя не идет игра, то все игроки должны это делать. Они должны бороться, подбирать, догонять, опережать. Иногда смотришь игру лучших сборных из ведущих футбольных стран - таких, скажем, как Италия, Германия, то осознаешь: для того, чтобы выигрывать матчи, все из вышеназванного необходимо делать. Причем, не отдельным игрокам, а каждому без исключения футболисту», – заявил Ковалец.

Ранее Ковалец высказал мнение о перспективах украинской национальной команды в Лиге наций после победы над Грузией.

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Сергей Ковалец Валерий Лобановский сборная Украины по футболу Украина - Грузия Сергей Ребров Лига наций
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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