Сергей КОВАЛЕЦ: «Сборной нужно еще пару таких, как Калюжный»

Мыслями о поединке сборной Украины с Грузией в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА (1:0) с Sport.ua поделился бывший игрок нашей национальной команды, а ныне известный специалист Сергей Ковалец.

– Помнится, еще Валерий Лобановский говорил, что должен быть баланс между защитой и атакой, – начал разговор тренер. – Много об этом в прессе писалось: если ты проигрываешь борьбу и подборы, то выиграть матч или хотя бы сыграть вничью нет шансов. И мы много говорили о том, что у «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины с этим есть проблема. Анализируя поединки украинских клубов в еврокубках, я как-то сказал, что в чемпионате Украины есть только один игрок полузащиты, который отбирает мяч - это Иван Калюжный. В матче с Грузией, который наша сборная выиграла, как раз этот баланс между защитой и атакой был. В эпизоде, который предшествовал взятию ворот грузин, был коллективный отбор мяча в зоне атаки. В завершающей фазе это сделал Судаков, от которого мяч попал к Мудрику и тот стал автором гола. Это то, о чем не раз говорилось: если ты потерял мяч, сразу же нужно вступать в отбор. В этом компоненте мне понравилась игра нашей сборной. И по моему мнению, Львом матча является дебютант национальной сборной Калюжный. То, сколько отборов и перехватов он сделал, заслуживает награды. Как говорил тот же Лобновский уже в наше время, нужно искать борьбу. Если у тебя не идет игра, то все игроки должны это делать. Они должны бороться, подбирать, догонять, опережать. Иногда смотришь игру лучших сборных из ведущих футбольных стран - таких, скажем, как Италия, Германия, то осознаешь: для того, чтобы выигрывать матчи, все из вышеназванного необходимо делать. Причем, не отдельным игрокам, а каждому без исключения футболисту.

– Вы упомянули об Иване Калюжном, игру которого в матче с грузинами отметил и сам Сергей Ребров. Считаете, что это именно тот игрок, которого сборной не хватало на этой позиции?

– Да. Он один из тех исполнителей, который должен быть в сборной. У нас есть много игроков в середине поля, о которых мы можем говорить. Однако, кроме Степаненко, который был травмирован и не мог принять участие в поединке с Грузией, в сборной Украины больше никто активно не отбирает мяч. У нас все работают, стараясь сыграть на перехвате. Как тут не вспомнить любимую фразу Йожефа Сабо: «Покажите мне вашу полузащиту – и я скажу, какая у вас команда». Поэтому в этом плане нужно искать подобных Калюжному игроков и непременно приглашать в национальную команду.

– Сборная Грузии, на ваш взгляд, сыграла в Познани с Украиной ниже своих возможностей?

– Когда я прочитал интервью футболистов Грузии, в которых они заявляли, что обыграют Украину - мол, мы лидеры, мы в порядке, то я понял, что шансов у грузин нет. Как говорится, их немного понесло. Да, они неплохо сыграли на чемпионате Европы и удачно стартовали в обоих матчах в нынешнем розыгрыше Лиги наций, однако видно, что тренер не руководил этим процессом. До этого грузины вели себя скромно, а здесь начали слишком много говорить слов, которые сводились к тому, что сборная Украины якобы слабая команда. И когда перед игрой Украина - Грузия я анализировал этот матч, то сказал, что будет наша победа 3:1. Считал, что переиграем грузинскую сборную за счет того, что своими интервью ее игроки сами дали основания нашим ребятам показать характер и сыграть хороший матч.

– Вы прогнозировали победу с разницей в два мяча, а получилось только в один. В чем недоработали, давая прогноз?

– Хороший вопрос. Честно говоря, поразило качество поля. Было смешно, чтобы на таком высоком уровне оно оставляло желать лучшего. Обе команды на нем мучились. Мы видели, что на поле были кочки, и оно, к сожалению, было не лучшего качества. В этом есть много вопросов. Поэтому теперь можно понять, почему «Динамо» и «Шахтер» свои домашние матчи в еврокубках играют в Германии. Да поле полем, но мы немного недоработали. Ведь были у нас хорошие подходы к воротам, полумоменты.

Однако мы их не использовали (это касается ударов Судакова, фланговых передач, Мудрик еще раз, да и Довбик могли пробить). Но как бы там ни было, а результат в пользу Украины. Важно, что мы не пропустили, ведь до этого в каждом матче сохранять ворота «сухими» нам не удавалось. Вообще я считаю, что по такой игре счет 1:0 лучше, чем 3:1. Повторюсь: потому что мы забили и при этом не пропустили.

– Каким вам видится развитие дальнейших событий в группе после получения трех очков в игре с грузинами?

– Все зависит от самих футболистов. Задача, которая стоит перед Сергеем Ребровым и его тренерским штабом – выход на чемпионат мира 2026 года. Глава УАФ Андрей Шевченко также считает, что именно так должно быть - Ребров должен доработать контракт. У нас очень хорошая национальная команда, которая имеет квалифицированных игроков. Большинство из них играет в европейских топ-чемпионатах, где показали свой высокий уровень и на хорошем счету. Однако наша сборная должна быть более агрессивной. Следующий поединок с Чехией, который состоится в понедельник, 14 октября, должен показать, куда мы движемся – к победе и стабильности или будем продолжать топтаться на месте. Победа над Грузией должна снять напряжение и дать уверенность нашим футболистам. Если три следующих матча Украина выиграет, то может занять первое место в группе и выйти в Лигу А.

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