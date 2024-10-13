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Лига наций
13 октября 2024, 12:27 | Обновлено 13 октября 2024, 12:34
135
0

Экс-тренер Украины U-21 – о перспективах сборной в матче с Чехией

Сергей Ковалец оценил важность победы над грузинами

13 октября 2024, 12:27 | Обновлено 13 октября 2024, 12:34
135
0
Экс-тренер Украины U-21 – о перспективах сборной в матче с Чехией
УАФ

Бывший наставник сборной Украины U-21 Сергей Ковалец в эксклюзивном интервью Sport.ua высказал мнение о перспективах украинской национальной команды в Лиге наций после победы над Грузией (1:0) в матче 3-го тура турнира.

– Каким вам видится развитие дальнейших событий в группе после получения трех очков в игре с грузинами?

– Все зависит от самих футболистов. Задача, которая стоит перед Сергеем Ребровым и его тренерским штабом – выход на чемпионат мира 2026 года. Глава УАФ Андрей Шевченко также считает, что именно так должно быть – Ребров должен доработать контракт. У нас очень хорошая национальная команда, которая имеет квалифицированных игроков. Большинство из них играет в европейских топ-чемпионатах, где показали свой высокий уровень и на хорошем счету. Однако наша сборная должна быть более агрессивной.

Следующий поединок с Чехией, который состоится в понедельник, 14 октября, должен показать, куда мы движемся - к победе и стабильности или будем продолжать топтаться на месте. Победа над Грузией должна снять напряжение и дать уверенность нашим футболистам. Если три следующих матча Украина выиграет, то может занять первое место в группе и выйти в Лигу А, – рассказал Ковалец.

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Сергей Ковалец Сергей Ребров Лига наций сборная Украины по футболу Украина - Чехия Украина - Грузия сборная Чехии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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