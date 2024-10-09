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  4. Барселона опубликовала фото обновленного «Камп Ноу»
Испания
09 октября 2024, 14:54 |
368
0

Барселона опубликовала фото обновленного «Камп Ноу»

Каталонский клуб готовится к грандиозному возвращению

09 октября 2024, 14:54 |
368
0
Барселона опубликовала фото обновленного «Камп Ноу»
ФК Барселона

«Барселона» поделилась фотографиями недавно реконструированного стадиона «Камп Ноу», на который они вернутся в начале следующего года.

Полный проект реконструкции стоил 1,5 миллиарда евро и позволил увеличить его вместимость до невероятных 105 000 человек.

С тех пор «Барселона» проводит свои матчи на «Монжуике», а первоначальное возвращение на «Камп Ноу», запланированное к 125-летию клуба 29 ноября, было перенесено на вторую часть сезона.

Наряду с информацией о возвращении были также опубликованы новые фотографии культового стадиона, на которых видны существенные изменения на стадионе, так что будущий «Камп Ноу» включает в себя три огромных экрана, нацеленных на привлечение футбольных болельщиков и туристов.

Кроме того, новый стадион будет иметь самую большую крышу среди стадионов в Европе, а вышеупомянутый экран дает представление о том, что увидят игроки «Барселоны», когда сделают свои первые шаги на поле.

Сообщается, что стадион будет использовать экологически чистые источники энергии посредством солнечных панелей площадью 18 000 квадратных метров, производя собственную энергию и не выделяя CO2.

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Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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