ВИДЕО. Барселона показала, как будет выглядеть реконструкция Камп Ноу

Каталонская «Барселона» представила анимированный проект реконструкции домашнего стадиона «Камп Ноу».

Ремонт арены является частью проекта Espai Barça, в рамках которого «Камп Ноу» станет центром крупного пространства развлечений и спортивных инноваций.

После реконструкции вместимость «Камп Ноу» будет составлять 105 тысяч зрителей.

Планируется, что у стадиона появится крыша, на которой будут расположены солнечные панели для производства электричества, что существенно уменьшит траты на его содержание.