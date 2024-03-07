ВИДЕО. Барселона показала, как будет выглядеть реконструкция Камп Ноу
После обновления арена будет вмещать 105 тысяч зрителей
Каталонская «Барселона» представила анимированный проект реконструкции домашнего стадиона «Камп Ноу».
Ремонт арены является частью проекта Espai Barça, в рамках которого «Камп Ноу» станет центром крупного пространства развлечений и спортивных инноваций.
После реконструкции вместимость «Камп Ноу» будет составлять 105 тысяч зрителей.
Планируется, что у стадиона появится крыша, на которой будут расположены солнечные панели для производства электричества, что существенно уменьшит траты на его содержание.
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