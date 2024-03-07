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  4. ВИДЕО. Барселона показала, как будет выглядеть реконструкция Камп Ноу
Испания
07 марта 2024, 12:37 |
741
1

ВИДЕО. Барселона показала, как будет выглядеть реконструкция Камп Ноу

После обновления арена будет вмещать 105 тысяч зрителей

07 марта 2024, 12:37 |
741
1
ВИДЕО. Барселона показала, как будет выглядеть реконструкция Камп Ноу
ФК Барселона

Каталонская «Барселона» представила анимированный проект реконструкции домашнего стадиона «Камп Ноу».

Ремонт арены является частью проекта Espai Barça, в рамках которого «Камп Ноу» станет центром крупного пространства развлечений и спортивных инноваций.

После реконструкции вместимость «Камп Ноу» будет составлять 105 тысяч зрителей.

Планируется, что у стадиона появится крыша, на которой будут расположены солнечные панели для производства электричества, что существенно уменьшит траты на его содержание.

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Барселона Камп Ноу реконструкция стадиона
Источник YouTube
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