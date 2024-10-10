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11.10.2024 20:00 - : -
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10 октября 2024, 00:53 | Обновлено 10 октября 2024, 01:03
26
0

Нидерланды U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 октября в 20:00 полуфинал турнира четырех команд

10 октября 2024, 00:53 | Обновлено 10 октября 2024, 01:03
26
0
Нидерланды U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборной Украины U-19 принимает участие в товарищеском турнире в испанской Марбелье.

11 октября в 20:00 пройдет полуфинал турнира между сборными Нидерландов U-19 и Украины U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

6 октября начался тренировочный сбор команды Украины U-19 в Испании. Там сине-желтые сыграют в Марбелье в турнире с участием четырех сборных.

Соревнования будут проходить по олимпийской системе. Три других команды, в отличие от подопечных Дмитрия Михайленко, включили в заявку только игроков возрастной категории U-18.

11 октября пройдут полуфиналы Украина – Нидерланды (20:00) и Англия – Швеция (17:00). На 14 октября запланирован матч за третье место и финал.

Юношеская сборная Украины U-19 с 13 по 19 ноября в Нидерландах примет участие в квалификационном раунде Евро-2025. Кроме хозяев, сине-желтым будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

Нидерланды U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча ожидается

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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