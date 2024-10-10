Юношеская сборной Украины U-19 принимает участие в товарищеском турнире в испанской Марбелье.

11 октября в 20:00 пройдет полуфинал турнира между сборными Нидерландов U-19 и Украины U-19.

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6 октября начался тренировочный сбор команды Украины U-19 в Испании. Там сине-желтые сыграют в Марбелье в турнире с участием четырех сборных.

Соревнования будут проходить по олимпийской системе. Три других команды, в отличие от подопечных Дмитрия Михайленко, включили в заявку только игроков возрастной категории U-18.

11 октября пройдут полуфиналы Украина – Нидерланды (20:00) и Англия – Швеция (17:00). На 14 октября запланирован матч за третье место и финал.

Юношеская сборная Украины U-19 с 13 по 19 ноября в Нидерландах примет участие в квалификационном раунде Евро-2025. Кроме хозяев, сине-желтым будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

Нидерланды U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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