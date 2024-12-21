Голкипер Шахтера перешел в клуб Ла Лиги. Есть первый комментарий игрока
Ян Журавский счастлив от подписания контракта с «Бетисом»
Украинский вратарь Ян Журавский прокомментировал свой переход в испанский «Бетис»:
«Очень счастлив подписать первый профессиональный контракт, я целенаправленно шел к этой цели - играть в испанской лиге. Я искренне благодарен своим родителям, они мне помогали в трудные минуты, всегда поддерживали. Этот шаг для меня очень важен, день подписания соглашения - я запомню навсегда.
Также хотел бы выразить слова благодарности моим тренерам, которые всегда помогали мне во время футбольного пути и делились важными советами, а именно Артему Тетенко, Владимиру Макаренко, Владимиру Самборскому и Александру Овчинникову».
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