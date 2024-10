«Мы принимаем на работу. Не тебя, Эрик». Сеть пиццерий потроллила тен Хага

54-летний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг стал объектом насмешек в социальных сетях. Известная сеть пиццерий Domino's Pizza опубликовала фотографию с объявлением о работе в Манчестере, но сделала это очень оригинально.

«Мы принимаем на работу. Не тебя, Эрик», – изображено на баннере автомобиля, который припаркован напротив «Олд-Траффорд».

Эрик тен Хаг последние недели находится под очень большим давлением из-за плохих результатов «красных дьяволов» как в чемпионате, так и в еврокубках.

В матче 7-го тура «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Астон Виллой» - 0:0.

you need the right people for the top jobs pic.twitter.com/Rb8DUbwF2G