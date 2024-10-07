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  4. «Мы принимаем на работу. Не тебя, Эрик». Сеть пиццерий потроллила тен Хага
Англия
07 октября 2024, 18:59 | Обновлено 07 октября 2024, 20:02
437
0

«Мы принимаем на работу. Не тебя, Эрик». Сеть пиццерий потроллила тен Хага

Domino's Pizza присоединилась к новостям об отставке менеджера Манчестер Юнайтед

07 октября 2024, 18:59 | Обновлено 07 октября 2024, 20:02
437
0
«Мы принимаем на работу. Не тебя, Эрик». Сеть пиццерий потроллила тен Хага
Transfermarkt. Эрик тен Хаг

54-летний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг стал объектом насмешек в социальных сетях. Известная сеть пиццерий Domino's Pizza опубликовала фотографию с объявлением о работе в Манчестере, но сделала это очень оригинально.

«Мы принимаем на работу. Не тебя, Эрик», – изображено на баннере автомобиля, который припаркован напротив «Олд-Траффорд».

Эрик тен Хаг последние недели находится под очень большим давлением из-за плохих результатов «красных дьяволов» как в чемпионате, так и в еврокубках.

В матче 7-го тура «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Астон Виллой» - 0:0.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед отставка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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