«Мы принимаем на работу. Не тебя, Эрик». Сеть пиццерий потроллила тен Хага
Domino's Pizza присоединилась к новостям об отставке менеджера Манчестер Юнайтед
54-летний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг стал объектом насмешек в социальных сетях. Известная сеть пиццерий Domino's Pizza опубликовала фотографию с объявлением о работе в Манчестере, но сделала это очень оригинально.
«Мы принимаем на работу. Не тебя, Эрик», – изображено на баннере автомобиля, который припаркован напротив «Олд-Траффорд».
Эрик тен Хаг последние недели находится под очень большим давлением из-за плохих результатов «красных дьяволов» как в чемпионате, так и в еврокубках.
В матче 7-го тура «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Астон Виллой» - 0:0.
you need the right people for the top jobs pic.twitter.com/Rb8DUbwF2G— Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) October 7, 2024
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