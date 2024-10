Играл с Кройфом. Умер экс-футболист Барселоны и Аякса Нескенс

73-летний экс-полузащитник сборной Нидерландов и испанской «Барселоны» Йохан Нескенс умер в Алжире. Каталонский клуб уже выразил соболезнования родным и близким футболиста.

Йохан Нескенс известен своими выступлениями за «Аякс», «Барселону» и «Нью-Йорк Космос». Был одноклубником Йохана Кройфа («Аякс» и «Барселона») и Франца Беккенбауэра («Нью-Йорк Космос»). За сборную Нидерландов Нескенс сыграл 49 матчей и сделал 17 результативных ударов.

После завершения игровой карьеры работал в тренерском штабе испанской «Барселоны» и турецкого «Галатасарая». Также работал в сборной Нидерландов в команде Гуса Хиддинка.

FC Barcelona deeply regrets the passing of Johan Neeskens.



A blaugrana legend who will forever be in our memory. Rest in peace. pic.twitter.com/O0Eu9tPk2P