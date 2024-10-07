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Нидерланды
07 октября 2024, 17:48 | Обновлено 07 октября 2024, 18:20
533
0

Играл с Кройфом. Умер экс-футболист Барселоны и Аякса Нескенс

Нидерландский футболист умер на 74-м году жизни

07 октября 2024, 17:48 | Обновлено 07 октября 2024, 18:20
533
0
Играл с Кройфом. Умер экс-футболист Барселоны и Аякса Нескенс
ФК Барселона. Йохан Нескенс

73-летний экс-полузащитник сборной Нидерландов и испанской «Барселоны» Йохан Нескенс умер в Алжире. Каталонский клуб уже выразил соболезнования родным и близким футболиста.

Йохан Нескенс известен своими выступлениями за «Аякс», «Барселону» и «Нью-Йорк Космос». Был одноклубником Йохана Кройфа («Аякс» и «Барселона») и Франца Беккенбауэра («Нью-Йорк Космос»). За сборную Нидерландов Нескенс сыграл 49 матчей и сделал 17 результативных ударов.

После завершения игровой карьеры работал в тренерском штабе испанской «Барселоны» и турецкого «Галатасарая». Также работал в сборной Нидерландов в команде Гуса Хиддинка.

Напомним, что Sport.ua ранее сообщал смерти 26-летнего призера чемпионата мира по легкой атлетике.

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Аякс Барселона смерть сборная Нидерландов по футболу Йохан Кройф Франц Беккенбауэр Гус Хиддинк
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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