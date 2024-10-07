Играл с Кройфом. Умер экс-футболист Барселоны и Аякса Нескенс
Нидерландский футболист умер на 74-м году жизни
73-летний экс-полузащитник сборной Нидерландов и испанской «Барселоны» Йохан Нескенс умер в Алжире. Каталонский клуб уже выразил соболезнования родным и близким футболиста.
Йохан Нескенс известен своими выступлениями за «Аякс», «Барселону» и «Нью-Йорк Космос». Был одноклубником Йохана Кройфа («Аякс» и «Барселона») и Франца Беккенбауэра («Нью-Йорк Космос»). За сборную Нидерландов Нескенс сыграл 49 матчей и сделал 17 результативных ударов.
После завершения игровой карьеры работал в тренерском штабе испанской «Барселоны» и турецкого «Галатасарая». Также работал в сборной Нидерландов в команде Гуса Хиддинка.
Напомним, что Sport.ua ранее сообщал смерти 26-летнего призера чемпионата мира по легкой атлетике.
FC Barcelona deeply regrets the passing of Johan Neeskens.— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 7, 2024
A blaugrana legend who will forever be in our memory. Rest in peace. pic.twitter.com/O0Eu9tPk2P
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