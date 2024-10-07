Гарначо покинул расположение Аргентины из-за повреждения
Игрок пропустит отборочные матчи против Венесуэлы и Боливии
20-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо покинул расположение сборной Аргентины из-за повреждения. Как сообщает издание TyC Sports, игрок не сыграет в матчах против Венесуэлы и Боливии.
Для сборной Аргентины это серьезная потеря, ведь и без Гарначо игроков в лазарете очень много. Из-за физических проблем в сборную не вызвали Пауло Дибалу, Николаса Гонсалеса и Маркоса Акунью.
По информации журналиста Фабрицио Романо, Гарначо в ближайшие дни пройдет медобследование в клубе, чтобы узнать о характере травмы.
В нынешнем сезоне Алехандро за «Манчестер Юнайтед» сыграл 7 матчей и забил 1 гол.
🚨🇦🇷 Alejandro Garnacho will not play for Argentina in this international break due to discomforts.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2024
Scaloni will remove Garnacho from the list as TyC Sports informed; Manchester United staff will assess Alejandro soon. pic.twitter.com/EkplWTj3aO
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