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  4. Гарначо покинул расположение Аргентины из-за повреждения
Аргентина
07 октября 2024, 15:53 | Обновлено 07 октября 2024, 16:23
211
0

Гарначо покинул расположение Аргентины из-за повреждения

Игрок пропустит отборочные матчи против Венесуэлы и Боливии

07 октября 2024, 15:53 | Обновлено 07 октября 2024, 16:23
211
0
Гарначо покинул расположение Аргентины из-за повреждения
Transfermarkt. Алехандро Гарначо

20-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо покинул расположение сборной Аргентины из-за повреждения. Как сообщает издание TyC Sports, игрок не сыграет в матчах против Венесуэлы и Боливии.

Для сборной Аргентины это серьезная потеря, ведь и без Гарначо игроков в лазарете очень много. Из-за физических проблем в сборную не вызвали Пауло Дибалу, Николаса Гонсалеса и Маркоса Акунью.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Гарначо в ближайшие дни пройдет медобследование в клубе, чтобы узнать о характере травмы.

В нынешнем сезоне Алехандро за «Манчестер Юнайтед» сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

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Олександр Сільченко Источник: Tyc Sports
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