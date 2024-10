Гарначо покинул расположение Аргентины из-за повреждения

20-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо покинул расположение сборной Аргентины из-за повреждения. Как сообщает издание TyC Sports, игрок не сыграет в матчах против Венесуэлы и Боливии.

Для сборной Аргентины это серьезная потеря, ведь и без Гарначо игроков в лазарете очень много. Из-за физических проблем в сборную не вызвали Пауло Дибалу, Николаса Гонсалеса и Маркоса Акунью.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Гарначо в ближайшие дни пройдет медобследование в клубе, чтобы узнать о характере травмы.

В нынешнем сезоне Алехандро за «Манчестер Юнайтед» сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

