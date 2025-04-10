Легенда Днепра – о финале Кубка, золоте УПЛ, Ракицком, Довбике и Зинченко

Экс-тренер «Зари», «Днепра-1», «Руха» и «ВПК-Агро» Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о Кубке Украины, борьбе за золото в УПЛ, прокомментировал другие новости украинского футбола и дал оценку игре наших сборников в Европе

- Александр, что думаете по поводу полуфиналов Кубка Украины «Буковина» - «Динамо» и «Полесье» - «Шахтер»? Классико ожидать в финале?

- По моему субъективному мнению, в финальном матче стоит ожидать классико. Но с учетом того, что «Шахтер» не может выиграть у «Полесья» в четырех поединках подряд, то, возможно, какой-то сюрприз и будет.

- Стоит ждать, что «Полесье» и даже «Буковина» в финал могут пройти?

- По моему мнению, «Динамо» все-таки пройдет черновицкую команду. А в противостоянии «Полесье» - «Шахтер» на данный момент все-таки я бы поставил на «горняков», но нужно учитывать вот этот момент, что у дончан до этого в четырех поединках кряду не получалось выиграть у команды из Житомира. Потому возможен сюрприз в этом матче.

- В вашей карьере какой самый яркий полуфинал Кубка Украины был?

- Это полуфинальное противостояние с «Динамо» (Киев) в сезоне 2003/2004. Тогда мы «Днепром», который тренировал Евгений Кучеревский, прошли киевскую команду в полуфинале по пенальти.

- Но финал Кубка Украины-2004 тогда «Днепр» проиграл «Шахтеру».

- Забавный эпизод был в том поединке. Я тогда не попал в стартовый состав на финал Кубка Украины, хотя до этого с «Динамо» играл в составе. И не успел я еще выйти из подтрибунного помещения, а мы уже проигрывали 0:1 (смеется). Белик за «Шахтер» тогда забил уже на первом минуте.

- А что думаете по УПЛ? Вырисовалась такая тройка лидеров в лице «Динамо», «Александрии» и «Шахтера». Такая же тройка лидеров и останется?

- Я думаю, такой состав тройки лидеров и будет. Единственное, вопрос, каким будет расположение команд в топ-3. Здесь все возможно.

- И «Шахтер», и «Александрия» еще могут стать первыми?

- Все может быть, так как играть еще семь туров. И также важно, что между «Шахтером» и «Динамо» еще будет очная встреча. Поэтому все может быть. Рано списывать со счетов «Александрию» и «Шахтер». Но из этой тройки все-таки на данный момент, мне кажется, у «Динамо» лучше шансы на победу.

- Но «Александрия» видно, что настроена на сенсацию и готова в самом деле побороться за золото!

- Александрийцы на каждый матч выходят, отдаются на поле и качественно играют. Поэтому этот сезон у «Александрии» явно удался.

- Вы, зная Руслана Ротаня и его характер, как считаете, он всерьез может настроиться на выигрыш титула?

- Конечно-конечно! Да-да, Ротань может.

- Что скажете об игре вашего экс-клуба «Зари» с Младеном Бартуловичем у руля команды?

- Стабильности пока что не хватает луганчанам. На матч с «Колосом» они вышли явно не донастроенные. А может быть это «Колос» был так сильно настроен на этот поединок. Но первые 15-20 минут было видно, что «Колос» полностью их задавил. А еще и красную карточку получил Тронтель, после чего коваливцы трижды забили в ворота луганчан. А если взять матч с «Ворсклой», то сначала предпочтительнее выглядела «Заря». Но потом после того, как был удален футболист «Ворсклы» Скляр, у «Зари» был полный ступор на минут 20. Но затем луганчане взяли мяч под свой контроль и довели дело до победного. А что касается полтавского клуба, то непонятно, что в «Ворскле» происходит. Надо находиться внутри коллектива.

- Неожиданно «Ворскла» идет на 14 месте в УПЛ.

- Сюда можно добавить и «ЛНЗ», который идет на 10 позиции. С таким тренером и таким подбором футболистов результаты должны быть другими. Роман Иосифович говорит о невезении. Да, где-то есть такое. Если взять поединок с «Черноморцем», который одесситы выиграли со счетом 1:0, стоит сказать, что «моряки» приятно удивили своей строгостью и другими аспектами игры. Видно, что команда у «Черноморца» компактная. И стандарты одесситы очень качественно исполняли. Приятно удивил «Черноморец» в матче с «ЛНЗ». Хотя у черкасской команды тоже были свои шансы.

- Как думаете, Ярослав Ракицкий поможет «Черноморцу» своим опытом?

- То, что он футболист с большой буквы и такая личность, конечно, он поможет на поле и в раздевалке. Все знают его лучшие качества. Это прекрасная первая передача. С его паса «Черноморец» как раз мяч и забил в ворота «ЛНЗ». Конечно, я думаю, что Ярослав поможет. Главное, чтобы он набрал оптимальную физическую форму.

- Что думаете по поводу возвращения в «Колос» Руслана Костышина?

- То, что команду Костышин изменил именно в плане агрессивности, это видно сразу. Это было видно в поединке с «Зарей». А вот домашняя проигрышная встреча с «Рухом» чуть другая получилась. У львовян тоже не уступчивая команда. В том матче в первом тайме хорошо выглядел «Рух», а во второй половине встречи – чуть получше «Колос». Возможно, это была ничейная игра, но «Рух» реализовал свой момент в отличии от коваливской команды.

- По поводу «Руха» что можете добавить?

- У них агрессивная хорошая команда, за которую играют молодые ребята.

- Что скажете об игре в Серии А ваших хороших знакомых в лице Руслана Малиновского из «Дженоа» и Артема Довбика из «Ромы»? Довбик и вовсе стал лучшим игроком Серии А в марте!

- Я слежу за их игрой, и я рад за них. Артем забивает, а Руслан играет в основе. Я очень рад за них! Они молодцы.

- Как думаете Александру Зинченко тяжело будет вернуть себе место в основе «Арсенала»?

- Наверняка все зависит от Александра. Надо знать, что внутри команды, какие у них отношения с Микелем Артетой. Слухи ходят, что Зинченко хочет подписать мадридский «Атлетико» и еще ряд клубов. Александр – хороший и качественный игрок. Для европейских клубов он будет усилением.

- Если Зинченко сменить клуб, то сможет он себя еще найти?

- Здесь нужно знать, что Александр думает по этому поводу. Хочет он оставаться в «Арсенале» и бороться за место в основе или в его планах сменить обстановку. Здесь все по большому счету зависит от Александра.

- На портале Transfermarkt Зинченко, кстати, подешевел.

- Если футболист не играет, то, естественно, цена на него будет падать.

- Если Зинченко опять будет в Европе играть в основе за «Арсенал» или другую команду, может такое быть, что он опять начнет дорожать?

- Я думаю, если взять во внимание действия Зинченко на поле в составе сборной Украины с Бельгией в первом поединке Лиги наций, видно, что он прекрасный игрок. Он видит поле, у него прекрасная левая нога. Я думаю, что, если Зинченко начнет получать игровую практику, конечно, он выйдет на свой уровень.

- А что думаете по поводу вашего экс-подопечного Андрея Лунина? Украинец может на равных соперничать с Тибо Куртуа за место в основе «Реала»?

- Я думаю, Лунин может соперничать с Куртуа. Но здесь опять-таки все упирается в Андрея. Неизвестно, он останется в «Реале» или захочет сменить обстановку. А то, что Лунин прекрасный вратарь, это все знают.