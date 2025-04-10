ВИДЕО. Известная модель перепутала футболиста Ливерпуля с женщиной

Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч рассказал забавную историю о том, как он разозлил свою жену, модель Эбби Клэнси, из-за недоразумения с футболистом «красных».

Эбби перепутала вратаря Алиссона Беккера с женщиной, когда Крауч похвалил его за отличные сейвы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она спросила: «Кто это?» и почему он «такой горячий», на что Крауч объяснил, что это вратарь «Ливерпуля».

Отметим, что Питер Крауч и Эбби Клэнси имеют по двое сыновей и дочерей.

В своем подкасте «The Therapy Crouch» они рассказывают об отношениях после более 20 лет вместе.