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10 апреля 2025, 23:18 | Обновлено 11 апреля 2025, 00:00
698
0

ВИДЕО. Известная модель перепутала футболиста Ливерпуля с женщиной

Забавная история из жизни Питера Крауча и его жены

10 апреля 2025, 23:18 | Обновлено 11 апреля 2025, 00:00
698
0
ВИДЕО. Известная модель перепутала футболиста Ливерпуля с женщиной
Instagram. Питер Крауч и Эбби Клэнси

Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч рассказал забавную историю о том, как он разозлил свою жену, модель Эбби Клэнси, из-за недоразумения с футболистом «красных».

Эбби перепутала вратаря Алиссона Беккера с женщиной, когда Крауч похвалил его за отличные сейвы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Она спросила: «Кто это?» и почему он «такой горячий», на что Крауч объяснил, что это вратарь «Ливерпуля».

Отметим, что Питер Крауч и Эбби Клэнси имеют по двое сыновей и дочерей.

В своем подкасте «The Therapy Crouch» они рассказывают об отношениях после более 20 лет вместе.

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фото Питер Крауч Алиссон Беккер Ливерпуль
Максим Лапченко Источник: Marca
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