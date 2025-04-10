ВИДЕО. Известная модель перепутала футболиста Ливерпуля с женщиной
Забавная история из жизни Питера Крауча и его жены
Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч рассказал забавную историю о том, как он разозлил свою жену, модель Эбби Клэнси, из-за недоразумения с футболистом «красных».
Эбби перепутала вратаря Алиссона Беккера с женщиной, когда Крауч похвалил его за отличные сейвы.
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Она спросила: «Кто это?» и почему он «такой горячий», на что Крауч объяснил, что это вратарь «Ливерпуля».
Отметим, что Питер Крауч и Эбби Клэнси имеют по двое сыновей и дочерей.
В своем подкасте «The Therapy Crouch» они рассказывают об отношениях после более 20 лет вместе.
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