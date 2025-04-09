Андрей ЛУНИН: «Как он мог? Это чертовски невозможно»

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

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Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе на этот матч. Голкипер недавно получил повреждение. За взрослую команду «Реала» дебютировал 19-летний вратарь Фран Гонсалес.

Украинский вратарь Андрей Лунин прокомментировал победный гол «Валенсии» в исполнении Уго Дуро на 90+5-й минуте. Украинец считает, что у Гонсалеса не было шансов потянуть этот удар.

«Потянуть этот удар было очень сложно. Это чертовски невозможно», – сказал Лунин.

Ранее Лунин поддержал Франа после матча.