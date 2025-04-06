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Испания
06 апреля 2025, 00:55 |
339
0

Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии

Украинский вратарь поддержал своего партнера

06 апреля 2025, 00:55 |
339
0
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе на этот матч. Голкипер недавно получил повреждение. За взрослую команду «Реала» дебютировал 19-летний вратарь Фран Гонсалес.

После матча Лунин вместе с партнерами решили поддержать испанского вратаря. Этот момент попал на телекамеры трансляторов матча.

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Валенсия Фран Гонсалес
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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