Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии

5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.

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Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе на этот матч. Голкипер недавно получил повреждение. За взрослую команду «Реала» дебютировал 19-летний вратарь Фран Гонсалес.

После матча Лунин вместе с партнерами решили поддержать испанского вратаря. Этот момент попал на телекамеры трансляторов матча.