Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Украинский вратарь поддержал своего партнера
5 апреля прошел матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Реал» и «Валенсия».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Гости выиграли со счетом 2:1.
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Украинский вратарь Андрей Лунин остался в запасе на этот матч. Голкипер недавно получил повреждение. За взрослую команду «Реала» дебютировал 19-летний вратарь Фран Гонсалес.
После матча Лунин вместе с партнерами решили поддержать испанского вратаря. Этот момент попал на телекамеры трансляторов матча.
Los jugadores consolando a Fran González tras el partido. Les debería de dar vergüenza como han jugado y lo han dejado vencido en los dos goles. pic.twitter.com/RftRY86NzY— 𝑪𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍𝒂 ♡ (@candela28_) April 5, 2025
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