Легия стала очередной жертвой Челси в Лиге конференций
Английский клуб победил во всех девяти матчах турнира
«Челси» продолжает свою стопроцентную победную серию в Лиге конференций.
Следующим соперником на пути лондонцев стала польская «Легия». «Челси» уверенно победили своего соперника в первом четвертьфинале со счетом 3:0.
Победная серия англичан в турнире составляет 9 матчей. Челси победил в абсолютно всех играх с общей разницей мячей 32-6.
«Челси» – «Гент» 4:2
«Панатинаикос» – «Челси» – 1:4
«Челси» – «Ноах» – 8:0
«Хайденхайм» – «Челси» – 0:2
«Астана» – «Челси» – 1:3
«Челси» – Шемрок Роверс» – 5:1
«Копенгаген» – «Челси» – 1:2
«Челси» – «Копенгаген» – 1:0
«Легия» – «Челси» – 0:3
A +26 goal difference after 9 games 😅📊— OneFootball (@OneFootball) April 10, 2025
Chelsea are LOVING life in the Europa Conference League this season 😍 💙 pic.twitter.com/47KYMrnDrR
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