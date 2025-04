Легия стала очередной жертвой Челси в Лиге конференций

«Челси» продолжает свою стопроцентную победную серию в Лиге конференций.

Следующим соперником на пути лондонцев стала польская «Легия». «Челси» уверенно победили своего соперника в первом четвертьфинале со счетом 3:0.

Победная серия англичан в турнире составляет 9 матчей. Челси победил в абсолютно всех играх с общей разницей мячей 32-6.

«Челси» – «Гент» 4:2

«Панатинаикос» – «Челси» – 1:4

«Челси» – «Ноах» – 8:0

«Хайденхайм» – «Челси» – 0:2

«Астана» – «Челси» – 1:3

«Челси» – Шемрок Роверс» – 5:1

«Копенгаген» – «Челси» – 1:2

«Челси» – «Копенгаген» – 1:0

«Легия» – «Челси» – 0:3

A +26 goal difference after 9 games 😅📊



Chelsea are LOVING life in the Europa Conference League this season 😍 💙 pic.twitter.com/47KYMrnDrR