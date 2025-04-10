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Лига конференций
10 апреля 2025, 22:33 | Обновлено 10 апреля 2025, 23:01
163
1

Легия стала очередной жертвой Челси в Лиге конференций

Английский клуб победил во всех девяти матчах турнира

10 апреля 2025, 22:33 | Обновлено 10 апреля 2025, 23:01
163
1
Легия стала очередной жертвой Челси в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

«Челси» продолжает свою стопроцентную победную серию в Лиге конференций.

Следующим соперником на пути лондонцев стала польская «Легия». «Челси» уверенно победили своего соперника в первом четвертьфинале со счетом 3:0.

Победная серия англичан в турнире составляет 9 матчей. Челси победил в абсолютно всех играх с общей разницей мячей 32-6.

«Челси» – «Гент» 4:2
«Панатинаикос» – «Челси» – 1:4
«Челси» – «Ноах» – 8:0
«Хайденхайм» – «Челси» – 0:2
«Астана» – «Челси» – 1:3
«Челси» – Шемрок Роверс» – 5:1
«Копенгаген» – «Челси» – 1:2
«Челси» – «Копенгаген» – 1:0
«Легия» – «Челси» – 0:3

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Mark4854590
Схоже, що Челсі налаштований виграти Лігу конференцій. Далі буде цікаво
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