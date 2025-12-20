Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вольтемаде стал 4-м в АПЛ, кто сделал дубль против Челси в первые 20 минут
20 декабря 2025, 16:54 | Обновлено 20 декабря 2025, 16:55
Интересными статистическими фактами запомнился матч 17-го тура Ньюкасл Юнайтед – Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий нападающий Ньюкасла Ник Вольтемаде повторил несколько исторических рекордов АПЛ в матче 17-го тура против Челси, закончившегося со счетом 2:2.

Форвард Ньюкасла уже в начале встречи оформил дубль.

Немецкий нападающий стал лишь четвертым игроком в истории АПЛ, забившим 2 гола в ворота Челси в первые 20 минут матча. Первыми тремя были Робби Фаулер (Ливерпуль, 1994), Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед, 1995) и Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 2019).

Также Вольтемаде стал четвертым футболистом в истории Ньюкасла, забившим 2 гола в первые 20 минут матча АПЛ на «Сент-Джеймс Парк». Первыми тремя были Энди Коул (против Ливерпуля, 1993), Данкан Фергюсон (против Саутгемптона, 2000) и Джейкоб Мерфи (против Тоттенхэма, 2023).

Холанд забил 10 голов в АПЛ в ворота Вест Хэма. Забивал ли кому-то больше?
Холанд догнал Роналду в бомбардирском рейтинге АПЛ
Ярмолюк станет 5-м украинцем с 75+ матчами в АПЛ
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
