Вольтемаде стал 4-м в АПЛ, кто сделал дубль против Челси в первые 20 минут
Интересными статистическими фактами запомнился матч 17-го тура Ньюкасл Юнайтед – Челси
Немецкий нападающий Ньюкасла Ник Вольтемаде повторил несколько исторических рекордов АПЛ в матче 17-го тура против Челси, закончившегося со счетом 2:2.
Форвард Ньюкасла уже в начале встречи оформил дубль.
Немецкий нападающий стал лишь четвертым игроком в истории АПЛ, забившим 2 гола в ворота Челси в первые 20 минут матча. Первыми тремя были Робби Фаулер (Ливерпуль, 1994), Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед, 1995) и Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 2019).
Также Вольтемаде стал четвертым футболистом в истории Ньюкасла, забившим 2 гола в первые 20 минут матча АПЛ на «Сент-Джеймс Парк». Первыми тремя были Энди Коул (против Ливерпуля, 1993), Данкан Фергюсон (против Саутгемптона, 2000) и Джейкоб Мерфи (против Тоттенхэма, 2023).
As per @OptaJoe, Nick Woltemade is only the fourth player to score twice within the opening 20 minutes of a Premier League game against Chelsea.— Squawka (@Squawka) December 20, 2025
◎ Robbie Fowler (1994)
◎ Paul Scholes (1995)
◎ Sergio Agüero (2019)
◉ Nick Woltemade (2025) https://t.co/Vs3isEIBh2
