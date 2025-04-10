В субботу, 12 апреля, состоится матч 32-го тура АПЛ «Саутгемптон» – «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

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Саутгемптон

В начале апреля «Саутгемптон» прервал серию поражений, сыграв вничью 1:1 с «Кристал Пэлас». Но уже в следующем матче команда проиграла «Тоттенхэму» (1:3). Это поражение лишило «Саутгемптон» даже теоретических шансов на сохранение места в АПЛ на следующий сезон. «Саутгемптон» установил неприятное достижение. Ранее ни один клуб не оформлял вылет в Чемпионшип за семь туров до конца чемпионата. Работы лишился главный тренер «Саутгемптона» Иван Юрич. Специалисту так и не удалось наладить игру команды.

Астон Вилла

После поражения от «Кристал Пэлас» (1:4), «Астон Вилла» выдала отрезок из трех побед подряд. Команда выиграла у «Брентфорда» (1:0) и «Брайтона» (3:0), а в матче предыдущего тура обыграла «Ноттингем Форест» (2:1). В турнирной таблице команда Унаи Эмери занимает седьмое место, с отставанием от зоны Лиги чемпионов всего лишь в два очка. Поединок с «Саутгемптоном» состоится после матча «Астон Виллы» с «ПСЖ» в четвертьфинале ЛЧ. В Париже «Астон Вилла» проиграла 1:3, пропустив третий мяч в компенсированное время.

Личные встречи

В матче первого круга «Астон Вилла» одержала победу со счетом 1:0. Выиграла «Астон Вилла» и три матча перед этим сезоном.

«Саутгемптон» – «Астон Вилла»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Саутгемптон» забивает в среднем по 0,73 гола за игру. Средняя результативность «Астон Виллы» в гостях составляет 1,27 гола за матч.

Возможные составы

«Саутгемптон»: Рэмсдейл, Мэннинг, Уокер-Питерс, Беднарек, Харвуд-Беллис, Арибо, Угочукву, Сулемана, Диблинг, Фернандеш, Арчер.

«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Кэш, Торрес, Конса, Камара, Тилеманс, Рэмзи, Роджерс, Макгинн, Рэшфорд.

Прогноз

Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,10.