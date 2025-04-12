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Чемпионат Англии
Саутгемптон
12.04.2025 17:00 – FT 0 : 3
Астон Вилла
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Англия
12 апреля 2025, 19:05 | Обновлено 12 апреля 2025, 19:15
1090
3

Эвертон Миколенко выиграл на 90+4, два пенальти и успех Астон Виллы

Эвертон остановил Ноттингем Форест

12 апреля 2025, 19:05 | Обновлено 12 апреля 2025, 19:15
1090
3
Эвертон Миколенко выиграл на 90+4, два пенальти и успех Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine

Эвертон в матче чемпионата Англии обыграл Ноттингем Форест со счетом 1:0 благодаря голу на 90+4 минуте. Виталий Миколенко отыграл весь матч, а ливерпульская команда огорчила Лесников, которые остались в топ-3, но позволили конкурентам приблизиться.

Эвертон идет на 14-й позиции.

Среди других результатов отметим победу Астон Виллы над Саутгемптоном, который уже вылетел, а также ничью Брайтона и Лестера с двумя пенальти.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Брайтон - Лестер 2:2
Голы: Педру, 31 (с пен), 55 (с пен) – Мавидиди, 36, Околи, 74

Ноттингем Форест – Эвертон 0:1
Гол: Дюкуре, 90+4

Саутгемптон – Астон Вилла 0:3
Голы: Уоткинс, 73, Мален, 79, Макгинн, 90+4

По теме:
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Виталий Миколенко Эвертон Ноттингем Форест Астон Вилла Саутгемптон Лестер Брайтон
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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ivankondrat96
Нарешті Евертон переміг. А то лише нічиї та поразка
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+2
Harun Bakircioğlu
Это было, наверное, обидно - проиграть на последней минуте. Если завтра МЮ сольет Ньюкаслу, Эвертон снова обойдет бывший клуб Мойеса в таблице.
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+2
😸
Ого!!! Несподівано!!!
Браво👍👏👏👏 от такої
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+1
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