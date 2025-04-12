Эвертон Миколенко выиграл на 90+4, два пенальти и успех Астон Виллы

Эвертон в матче чемпионата Англии обыграл Ноттингем Форест со счетом 1:0 благодаря голу на 90+4 минуте. Виталий Миколенко отыграл весь матч, а ливерпульская команда огорчила Лесников, которые остались в топ-3, но позволили конкурентам приблизиться.

Эвертон идет на 14-й позиции.

Среди других результатов отметим победу Астон Виллы над Саутгемптоном, который уже вылетел, а также ничью Брайтона и Лестера с двумя пенальти.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Брайтон - Лестер 2:2

Голы: Педру, 31 (с пен), 55 (с пен) – Мавидиди, 36, Околи, 74

Ноттингем Форест – Эвертон 0:1

Гол: Дюкуре, 90+4

Саутгемптон – Астон Вилла 0:3

Голы: Уоткинс, 73, Мален, 79, Макгинн, 90+4