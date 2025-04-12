Эвертон Миколенко выиграл на 90+4, два пенальти и успех Астон Виллы
Эвертон остановил Ноттингем Форест
Эвертон в матче чемпионата Англии обыграл Ноттингем Форест со счетом 1:0 благодаря голу на 90+4 минуте. Виталий Миколенко отыграл весь матч, а ливерпульская команда огорчила Лесников, которые остались в топ-3, но позволили конкурентам приблизиться.
Эвертон идет на 14-й позиции.
Среди других результатов отметим победу Астон Виллы над Саутгемптоном, который уже вылетел, а также ничью Брайтона и Лестера с двумя пенальти.
Чемпионат Англии. 32-й тур
Брайтон - Лестер 2:2
Голы: Педру, 31 (с пен), 55 (с пен) – Мавидиди, 36, Околи, 74
Ноттингем Форест – Эвертон 0:1
Гол: Дюкуре, 90+4
Саутгемптон – Астон Вилла 0:3
Голы: Уоткинс, 73, Мален, 79, Макгинн, 90+4
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