ВИДЕО. Все действия Довбика. За что украинец стал игроком месяца в Италии

Серия A признала форварда Ромы Артема Довбика лучшим игроком марта. Украинский бомбардир провел ударный месяц и помог команде приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

В мартовских матчах чемпионата Италии Довбик забил три гола в пяти встречах – все точные удары Артема были решающими. Дважды команда с голами нападающего побеждала 1:0 и один раз выиграла 2:1.

В таблице Серии A Рома идет на 7-й позиции, но отстает от топ-4 лишь на четыре очка.