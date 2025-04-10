Италия10 апреля 2025, 18:44 | Обновлено 10 апреля 2025, 19:17
1209
2
ВИДЕО. Все действия Довбика. За что украинец стал игроком месяца в Италии
Подборка лучших моментов форварда Ромы
10 апреля 2025, 18:44 | Обновлено 10 апреля 2025, 19:17
1209
2
Серия A признала форварда Ромы Артема Довбика лучшим игроком марта. Украинский бомбардир провел ударный месяц и помог команде приблизиться к зоне Лиги чемпионов.
В мартовских матчах чемпионата Италии Довбик забил три гола в пяти встречах – все точные удары Артема были решающими. Дважды команда с голами нападающего побеждала 1:0 и один раз выиграла 2:1.
В таблице Серии A Рома идет на 7-й позиции, но отстает от топ-4 лишь на четыре очка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 апреля 2025, 23:42 18
Кто-то на таком уровне выступает в 40 лет, а кто-то – уже в 29…
Футбол | 10 апреля 2025, 10:50 5
Даниил Сикан разочаровал тренерский штаб «Трабзонспора»
Футбол | 10.04.2025, 18:01
Футбол | 10.04.2025, 14:11
Футбол | 10.04.2025, 09:30
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
это назыается я не праздную голы
Я звичайно вболіваю за наших хлопців, які виступають за кордоном і тішуся за Артема, однак якщо ці 3,5 моменти які награв Довбик за місяць в Серії А та Єврокубках, дозволили йому стати гравцем місяця, то в італійських клубах усе дуже печально...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.04.2025, 08:36 1
09.04.2025, 09:54 4
09.04.2025, 08:24 7
10.04.2025, 01:15 3
09.04.2025, 04:09 3
09.04.2025, 04:58 2
10.04.2025, 09:55
09.04.2025, 07:47 8