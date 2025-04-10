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Италия
10 апреля 2025, 18:44 | Обновлено 10 апреля 2025, 19:17
1209
2

ВИДЕО. Все действия Довбика. За что украинец стал игроком месяца в Италии

Подборка лучших моментов форварда Ромы

10 апреля 2025, 18:44 | Обновлено 10 апреля 2025, 19:17
1209
2
ВИДЕО. Все действия Довбика. За что украинец стал игроком месяца в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Серия A признала форварда Ромы Артема Довбика лучшим игроком марта. Украинский бомбардир провел ударный месяц и помог команде приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

В мартовских матчах чемпионата Италии Довбик забил три гола в пяти встречах – все точные удары Артема были решающими. Дважды команда с голами нападающего побеждала 1:0 и один раз выиграла 2:1.

В таблице Серии A Рома идет на 7-й позиции, но отстает от топ-4 лишь на четыре очка.

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Артем Довбик Рома Рим видео чемпионат Италии по футболу Серия A
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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umnuy2
это назыается я не праздную голы
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+1
Vbolivalnyk-Peter
Я звичайно вболіваю за наших хлопців, які виступають за кордоном і тішуся за Артема, однак якщо ці 3,5 моменти які награв Довбик за місяць в Серії А та Єврокубках, дозволили йому стати гравцем місяця, то в італійських клубах усе дуже печально...
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0
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