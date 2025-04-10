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  4. ВИДЕО. Дикая ошибка Онана. Как Лион и МЮ обменялись голами в 1/4 финала ЛЕ
Лига Европы
10 апреля 2025, 23:04 |
593
2

ВИДЕО. Дикая ошибка Онана. Как Лион и МЮ обменялись голами в 1/4 финала ЛЕ

Взятиями ворот отличились Тьяго Альмада и Лени Йоро

10 апреля 2025, 23:04 |
593
2
ВИДЕО. Дикая ошибка Онана. Как Лион и МЮ обменялись голами в 1/4 финала ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лион – Манчестер Юнайтед

В четверг, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимает Парк Олимпик Лионне в Десин-Шарпье. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере.

Счет открыл вингер хозяев Тьяго Алмьада, который забил после дикой ошибки Андре Онана. На 5-й компенсированной минуте отличился защитник гостей Лени Йоро, тем самым сравняв счет.

❗️ ВИДЕО. Дикая ошибка Онана. Как Лион и МЮ обменялись голами в 1/4 финала ЛЕ

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Лион Лион - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор Тьяго Альмада Лени Йоро
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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roman75zpr
Для Онани це ще не дика... Дезорiнтували просто
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+4
an52
Днями тут був рейтинг найдорожчих воротарів світу. Онан здається на шостому місці йшов?
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0
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