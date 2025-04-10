ВИДЕО. Дикая ошибка Онана. Как Лион и МЮ обменялись голами в 1/4 финала ЛЕ
Взятиями ворот отличились Тьяго Альмада и Лени Йоро
В четверг, 10 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед».
Встречу принимает Парк Олимпик Лионне в Десин-Шарпье. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере.
Счет открыл вингер хозяев Тьяго Алмьада, который забил после дикой ошибки Андре Онана. На 5-й компенсированной минуте отличился защитник гостей Лени Йоро, тем самым сравняв счет.
❗️ ВИДЕО. Дикая ошибка Онана. Как Лион и МЮ обменялись голами в 1/4 финала ЛЕ
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Поединок состоится 10 апреля в 22:00 по Киеву