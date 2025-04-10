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Чемпионат Англии
Брайтон
12.04.2025 17:00 - : -
Лестер
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Англия
10 апреля 2025, 22:00 | Обновлено 10 апреля 2025, 22:37
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Брайтон – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 12 апреля в 17:00 по Киеву

10 апреля 2025, 22:00 | Обновлено 10 апреля 2025, 22:37
36
0
Брайтон – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайтон

В субботу, 12 апреля, состоится матч 32-го тура АПЛ «Брайтон» – «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Брайтон

После победы над «Фулхэмом» (2:1) в результатах «Брайтона» наступил кризис. Команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» (2:2), а затем проиграла «Астон Вилле» (0:3) и «Кристал Пэлас» (1:2). В турнирной таблице «Брайтон» идет на девятом месте. Сугубо домашней командой «Брайтон» не назовешь. «Чайки» на своем поле набрали всего на одно очко больше, чем в гостях.

Лестер

«Лестер» уже продолжительное время не может выйти из кризиса. После победы над «Тоттенхэмом» (2:1), которая состоялась еще 26 января, «Лестер» проиграл восемь матчей подряд. При этом в этих восьми матчах «Лестер» не забивал, пропустив при этом 21 мяч. В частности, в предыдущем туре «Лестер» на своем поле со счетом 0:3 поиграл «Ньюкаслу». В турнирной таблице «Лестер» занимает 19 место. Уже совсем скоро команда может официально оформить вылет в Чемпионшип.

Личные встречи

Поединок первого круга закончился вничью 2:2. Из последних пяти матчей в АПЛ «Брайтон» выиграл два. В остальных встречах команды победителя не выявили.

«Брайтон» – «Лестер»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Брайтон» забивает в среднем по 1,4 гола за игру. Средняя результативность «Лестера» в гостях составляет 0,93 гола за матч.

Возможные составы

  • «Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Хиншелвуд, Данк, ван Хекке, Балеба, Гомес, Митома, Минте, О'Райли, Уэлбек.
  • «Лестер»: Херменсен, Джастин, Фас, Коуди, Ндиди, Кристансен, Томас, Сумар, Эль-Ханнус, Варди, Дака.

Прогноз

«Лестер» вполне может продолжить свою безголевую серию. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua
Брайтон
12 апреля 2025 -
17:00
Лестер
Забьет только одна команда 1,71 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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