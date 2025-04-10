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  4. Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 08:36 |
1278
0

Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ

Модрич, Алаба и еще трое футболистов не входят в планы наставника

10 апреля 2025, 08:36 |
1278
0
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

8 апреля состоялся матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором встретились мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 3:0.

После болезненного поражения в мадридском клубе приняли решение избавиться от тех футболистов, которые разочаровали своей игрой или из-за возраста больше не смогут играть на прежнем уровне.

Сообщается, что в Мадриде намерены отпустить несколько игроков – это Лукас Васкес (33 года), Лука Модрич (40 лет), Хесус Вальехо (28 лет), Давид Алаба (28 лет) и Арда Гюллер (20 лет).

Последний недоволен игровым временем и часто говорит об этом в прессе, что не нравится руководству «сливочных». С Алабой планируют попрощаться из-за постоянных травм, а Модрич вызывает опасения из-за возраста.

Второй поединок «Реал» Мадрид – «Арсенал» состоится 16 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Арсенал - Реал трансферы трансферы Ла Лиги Лука Модрич Давид Алаба Лукас Васкес Хесус Вальехо Арда Гюлер
Николай Титюк Источник: Footmercato
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