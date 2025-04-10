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  4. Деньги на ветер. Известный клуб недоволен приобретением украинского игрока
Турция
10 апреля 2025, 10:50 |
3006
3

Деньги на ветер. Известный клуб недоволен приобретением украинского игрока

Даниил Сикан разочаровал тренерский штаб «Трабзонспора»

10 апреля 2025, 10:50 |
3006
3
Деньги на ветер. Известный клуб недоволен приобретением украинского игрока
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан разочаровал тренерский штаб клуба – игра футболиста вызывает все больше вопросов.

Наставник Фатих Текке дал несколько шансов игроку, но он ими не воспользовался и рискует в следующих матчах не выходить на поле. Турецкая пресса сообщила, что многие недовольны приобретением Сикана:

«Украинский нападающий Даниил Сикан, перешедший в «Трабзонспор» из донецкого «Шахтера» за 6 миллионов евро в межсезонье, пока не забил ни одного гола и не смог принять участие в последнем дерби против «Фенербахче», что вызвало вопросы у болельщиков. В поединке с «Бодрумспором» Текке заменил форварда после первого тайма и показал, что недоволен выступлением украинского игрока.

В то время как Зубков, еще одна инвестиция «Трабзонспора» стоимостью 6 миллионов евро, имеет возможность регулярно играть и начал адаптироваться к команде, трансфер Сикана все больше вызывает недовольство. Главный тренер не считает Даниила надежным выбором», – сообщили в прессе.

В текущем сезоне украинский форвард провел 11 матчей во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. «Трабзонспор» набрал 36 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Шахтер Донецк Даниил Сикан трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Kuzey Ekspres
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Комментарии 3
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Burevestnik
із 11 матчів у 8 виходив в стартовому складі, 
але мать ще не встиг адап туватися... чи ще шось?
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0
Falko
Хай навчаться малювати "правильні" лінії офсайду - і голи прийдуть ;)
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0
Lulinnha
Что они ждали ? В одном из трёх матчей будет гол ? 
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0
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