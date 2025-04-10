Деньги на ветер. Известный клуб недоволен приобретением украинского игрока

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан разочаровал тренерский штаб клуба – игра футболиста вызывает все больше вопросов.

Наставник Фатих Текке дал несколько шансов игроку, но он ими не воспользовался и рискует в следующих матчах не выходить на поле. Турецкая пресса сообщила, что многие недовольны приобретением Сикана:

«Украинский нападающий Даниил Сикан, перешедший в «Трабзонспор» из донецкого «Шахтера» за 6 миллионов евро в межсезонье, пока не забил ни одного гола и не смог принять участие в последнем дерби против «Фенербахче», что вызвало вопросы у болельщиков. В поединке с «Бодрумспором» Текке заменил форварда после первого тайма и показал, что недоволен выступлением украинского игрока.

В то время как Зубков, еще одна инвестиция «Трабзонспора» стоимостью 6 миллионов евро, имеет возможность регулярно играть и начал адаптироваться к команде, трансфер Сикана все больше вызывает недовольство. Главный тренер не считает Даниила надежным выбором», – сообщили в прессе.

В текущем сезоне украинский форвард провел 11 матчей во всех турнирах, но не сумел отличиться результативными действиями. «Трабзонспор» набрал 36 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.