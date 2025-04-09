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Греция
09 апреля 2025, 13:10 | Обновлено 09 апреля 2025, 13:56
1795
10

Трабзонспор и Шахтер заинтересованы в услугах форварда сборной Украины

Роман Яремчук может сменить клубную прописку после окончания сезона

09 апреля 2025, 13:10 | Обновлено 09 апреля 2025, 13:56
1795
10
Трабзонспор и Шахтер заинтересованы в услугах форварда сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна – в услугах футболиста заинтересованы донецкий «Шахтер» и турецкий «Трабзонспор».

Сообщается, что убедительная игра футболиста в последних матчах привлекла внимание двух клубов. Однако наставник «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар впечатлен формой Яремчука и поэтому надеется, что футболист останется в клубе. Окончательно решение о трансфере украинский форвард будет принимать после окончания текущего сезона.

В текущем сезоне форвард провел в составе «Олимпиакоса» 28 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Контракт Яремчука истекает в июне 2028 года. Трансферная стоимость украинца составляет 2,8 млн евро.

Подопечные Мендилибара набрали 63 балла и продолжают лидировать в Чемпионской группе Греции. Ближайшие преследователи – АЕК и «Панатинаикос» – отстают на десять очков.

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Николай Титюк Источник: Sport24.gr
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Комментарии 10
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Перець
тут збірна України -2 намальовувається
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+1
Gargantua81
в Шахтере там Кауан бует играть
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+1
serhiy
Не йди в ту сєпарну помийку ! 
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-1
avk2307
Тут вибір очевидний. І хай Трабзон без єврокубків навіть буде, але в Шахтар Яремчуку нічого їхати. Бразильці на нього грать не будуть.
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-1
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Lulinnha
Для себя и семьи лучше Трабзон чем бомж клуб со стабильной зарплатой и Лигой европы. 
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-2
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