Трабзонспор и Шахтер заинтересованы в услугах форварда сборной Украины

Форвард сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна – в услугах футболиста заинтересованы донецкий «Шахтер» и турецкий «Трабзонспор».

Сообщается, что убедительная игра футболиста в последних матчах привлекла внимание двух клубов. Однако наставник «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар впечатлен формой Яремчука и поэтому надеется, что футболист останется в клубе. Окончательно решение о трансфере украинский форвард будет принимать после окончания текущего сезона.

В текущем сезоне форвард провел в составе «Олимпиакоса» 28 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Контракт Яремчука истекает в июне 2028 года. Трансферная стоимость украинца составляет 2,8 млн евро.

Подопечные Мендилибара набрали 63 балла и продолжают лидировать в Чемпионской группе Греции. Ближайшие преследователи – АЕК и «Панатинаикос» – отстают на десять очков.