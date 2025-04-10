«Я в это не верю». Экс-игрок сборной Франции проехался по Мбаппе

Экс-игрок сборной Франции Жером Ротен раскритиковал французского страйкера Килиана Мбаппе после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» уступил «Арсеналу» со счетом 0:3:

«Мы не собираемся обвинять Килиана Мбаппе во всем, что происходит в игре, но мы ожидали решительного Мбаппе, а его не было. Я видел его слегка неуклюжим. Он не всегда попадал в те немногие шансы, которые у него были. Такой нападающий мирового класса, как он, должен совершенствоваться. Что касается индивидуальных выступлений, то они были довольно посредственными»

«Другое разочарование, и здесь, возможно, виноват Мбаппе, – это его стиль, его манера игры. Мы этого не видим. Мбаппе скуп в обороне, он не тот, кто тактически сосредоточен на защите полузащиты».

«Тот факт, что мы подписали Мбаппе, дестабилизировал Мадрид в тактическом плане. В важных матчах с начала сезона «Реал Мадрид» не играл. Для меня это проблематично»

«Когда Мбаппе говорит о коллективе, я в это не верю. Если бы это было так, Винисиус с самого начала сезона добился бы большего».

Ранее сообщалось о том, что Ямаль обошел звезду «Реала» в интересном рейтинге после гола в 1/4 финала ЛЧ