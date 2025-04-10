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  4. Ямаль обошел звезду Реала в интересном рейтинге после гола в 1/4 финала ЛЧ
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 17:39 | Обновлено 10 апреля 2025, 17:40
265
0

Ямаль обошел звезду Реала в интересном рейтинге после гола в 1/4 финала ЛЧ

Молодой испанский игрок Барселоны забил гол в четвертьфинале Лиги Чемпионов

10 апреля 2025, 17:39 | Обновлено 10 апреля 2025, 17:40
265
0
Ямаль обошел звезду Реала в интересном рейтинге после гола в 1/4 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

17-летний Ламин Ямаль стал вторым самым молодым игроком-автором гола в истории четвертьфиналов Лиги Чемпионов.

Испанец накануне забил в ворота дортмундской Боруссии в победном для Барселоны матче (4:0).

Самые молодые авторы забитых мячей в четвертьфиналах Лиги Чемпионов:

  • Боян Кркич – 17 лет и 217 дней
  • Ламин Ямаль – 17 лет и 270 дней
  • Джуд Беллингем – 17 лет и 289 дней

Ранее сообщалось, что 17-летний Ямаль провел 20-й матч Лиги чемпионов и стал рекордсменом турнира.

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Лига чемпионов Ламин Ямаль Барселона Боруссия Дортмунд Барселона - Боруссия Д статистика Боян Кркич Джуд Беллингем
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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