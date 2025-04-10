Ямаль обошел звезду Реала в интересном рейтинге после гола в 1/4 финала ЛЧ

17-летний Ламин Ямаль стал вторым самым молодым игроком-автором гола в истории четвертьфиналов Лиги Чемпионов.

Испанец накануне забил в ворота дортмундской Боруссии в победном для Барселоны матче (4:0).

Самые молодые авторы забитых мячей в четвертьфиналах Лиги Чемпионов:

Боян Кркич – 17 лет и 217 дней

Ламин Ямаль – 17 лет и 270 дней

Джуд Беллингем – 17 лет и 289 дней

Ранее сообщалось, что 17-летний Ямаль провел 20-й матч Лиги чемпионов и стал рекордсменом турнира.