Лига чемпионов10 апреля 2025, 17:39 | Обновлено 10 апреля 2025, 17:40
265
0
Ямаль обошел звезду Реала в интересном рейтинге после гола в 1/4 финала ЛЧ
Молодой испанский игрок Барселоны забил гол в четвертьфинале Лиги Чемпионов
10 апреля 2025, 17:39 | Обновлено 10 апреля 2025, 17:40
265
0
17-летний Ламин Ямаль стал вторым самым молодым игроком-автором гола в истории четвертьфиналов Лиги Чемпионов.
Испанец накануне забил в ворота дортмундской Боруссии в победном для Барселоны матче (4:0).
Самые молодые авторы забитых мячей в четвертьфиналах Лиги Чемпионов:
- Боян Кркич – 17 лет и 217 дней
- Ламин Ямаль – 17 лет и 270 дней
- Джуд Беллингем – 17 лет и 289 дней
Ранее сообщалось, что 17-летний Ямаль провел 20-й матч Лиги чемпионов и стал рекордсменом турнира.
Youngest scorers in the quarter-finals 🫡— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2025
🥇 Bojan Krkić
🆕 Lamine Yamal
🥉 Jude Bellingham#UCL pic.twitter.com/aGKlvVkbZs
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 апреля 2025, 16:33 0
Полесье все же получило пенальти, но Риццоли указал на ошибку
Футбол | 10 апреля 2025, 07:49 7
Бельгийца разозлили ненужные фолы перед штрафными ударами Райса
Футбол | 09.04.2025, 23:42
Другие виды | 10.04.2025, 11:55
Футбол | 09.04.2025, 17:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снукер
10.04.2025, 09:55
09.04.2025, 08:24 7
09.04.2025, 08:37 10
10.04.2025, 09:30 1
08.04.2025, 22:36 3
09.04.2025, 07:47 8
08.04.2025, 23:59 72