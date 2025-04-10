Горы снега. Матч Лиги Европы был под угрозой срыва. Какая ситуация сейчас?
Матч «Буде-Глимт» – «Лацио» таки состоится
В четверг, 10 апреля, состоится матч между норвежской командой «Буде-Глимт» и римским «Лацио» в 1/4 финала Лиги Европы.
Игра была под угрозой срыва. В Норвегии бурлит ненастье, которое могло помешать проведению футбольного матча. Буквально утром, 10 апреля, местный стадион «Аспмюра стадиум» был полностью покрыт снегом, но работники быстро решили проблему.
Матч «Буде-Глимт» – «Лацио» состоится в четверг, 10 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Горы снега. Матч Лиги Европы был под угрозой срыва. Какая ситуация сейчас?
Welcome to Bodø, Lazio— Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) April 10, 2025
This morning …. pic.twitter.com/89JJSJvxwg
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