В четверг, 10 апреля, состоится матч между норвежской командой «Буде-Глимт» и римским «Лацио» в 1/4 финала Лиги Европы.

Игра была под угрозой срыва. В Норвегии бурлит ненастье, которое могло помешать проведению футбольного матча. Буквально утром, 10 апреля, местный стадион «Аспмюра стадиум» был полностью покрыт снегом, но работники быстро решили проблему.

Матч «Буде-Глимт» – «Лацио» состоится в четверг, 10 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Горы снега. Матч Лиги Европы был под угрозой срыва. Какая ситуация сейчас?

Welcome to Bodø, Lazio



