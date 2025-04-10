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  4. Горы снега. Матч Лиги Европы был под угрозой срыва. Какая ситуация сейчас?
Лига Европы
10 апреля 2025, 18:16 |
1264
0

Горы снега. Матч Лиги Европы был под угрозой срыва. Какая ситуация сейчас?

Матч «Буде-Глимт» – «Лацио» таки состоится

10 апреля 2025, 18:16 |
1264
0
Горы снега. Матч Лиги Европы был под угрозой срыва. Какая ситуация сейчас?
Getty Images/Global Images Ukraine. Аспмюра стадиум

В четверг, 10 апреля, состоится матч между норвежской командой «Буде-Глимт» и римским «Лацио» в 1/4 финала Лиги Европы.

Игра была под угрозой срыва. В Норвегии бурлит ненастье, которое могло помешать проведению футбольного матча. Буквально утром, 10 апреля, местный стадион «Аспмюра стадиум» был полностью покрыт снегом, но работники быстро решили проблему.

Матч «Буде-Глимт» – «Лацио» состоится в четверг, 10 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Горы снега. Матч Лиги Европы был под угрозой срыва. Какая ситуация сейчас?

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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