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  4. Бесфлажные вылетели. Стали известны пары 1/4 финала Мастерса в Монте-Карло
ATP
10 апреля 2025, 22:25 |
611
0

Бесфлажные вылетели. Стали известны пары 1/4 финала Мастерса в Монте-Карло

Карлос Алькарас и Стефанос Циципас идут дальше, Каспер Рууд и Маттео Берреттини – аут

10 апреля 2025, 22:25 |
611
0
Бесфлажные вылетели. Стали известны пары 1/4 финала Мастерса в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

На грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло (Монако) определены пары 1/4 финала.

Второй сеяный Карлос Алькарас одолел Даниэля Альтмайера и далее сыграет против Артура Фиса, который справился с Андреем Рублевым.

В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся Алехандро Давидович Фокина и Алексей Попырин. Испанец выбил Джека Дрейпера, а представитель Австралии переиграл Каспера Рууда.

Действующий чемпион Стефанос Циципас разгромил Нуну Боржеша. Следующим соперником грека будет Лоренцо Музетти, который в итальянском дерби оказался сильнее Маттео Берреттини.

Восьмой сеяный Алекс де Минаур наказал Даниила Медведева. За выход в полуфинал демон поборется против Григора Димитрова. Болгарин выиграл у Алехандро Табило.

Четвертьфиналы в Монако состоятся в пятницу, 11 апреля.

АТР 1000 Монте-Карло. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Маттео Берреттини – Лоренцо Музетти [13] – 3:6, 3:6
Нуну Боржеш – Стефанос Циципас [6] – 1:6, 1:6

Алехандро Табило – Григор Димитров [15] – 3:6, 6:3, 2:6
Даниил Медведев [9] – Алекс де Минаур [8] – 2:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Джек Дрейпер [5] – Алехандро Давидович Фокина – 3:6, 7:6 (8:6), 4:6
Алексей Попырин – Каспер Рууд [4] – 6:4, 3:6, 7:5

Андрей Рублев [7] – Артур Фис [12] – 2:6, 3:6
Даниэль Альтмайер – Карлос Алькарас [2] – 3:6, 1:6

АТР 1000 Монте-Карло. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Лоренцо Музетти [13] – Стефанос Циципас [6]
Григор Димитров [15] – Алекс де Минаур [8]

Нижняя часть сетки

Алехандро Давидович Фокина – Алексей Попырин
Артур Фис [12] – Карлос Алькарас [2]

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Маттео Берреттини Лоренцо Музетти Нуну Боржеш Стефанос Циципас Алехандро Табило Григор Димитров Даниил Медведев Алекс де Минаур Джек Дрейпер Алехандро Давидович-Фокина Алексей Попырин Каспер Рууд Андрей Рублев Артур Фис Даниэль Альтмайер Карлос Алькарас (теннисист) ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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