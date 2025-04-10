Бесфлажные вылетели. Стали известны пары 1/4 финала Мастерса в Монте-Карло
Карлос Алькарас и Стефанос Циципас идут дальше, Каспер Рууд и Маттео Берреттини – аут
На грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло (Монако) определены пары 1/4 финала.
Второй сеяный Карлос Алькарас одолел Даниэля Альтмайера и далее сыграет против Артура Фиса, который справился с Андреем Рублевым.
В еще одном четвертьфинале в нижней части сетки сойдутся Алехандро Давидович Фокина и Алексей Попырин. Испанец выбил Джека Дрейпера, а представитель Австралии переиграл Каспера Рууда.
Действующий чемпион Стефанос Циципас разгромил Нуну Боржеша. Следующим соперником грека будет Лоренцо Музетти, который в итальянском дерби оказался сильнее Маттео Берреттини.
Восьмой сеяный Алекс де Минаур наказал Даниила Медведева. За выход в полуфинал демон поборется против Григора Димитрова. Болгарин выиграл у Алехандро Табило.
Четвертьфиналы в Монако состоятся в пятницу, 11 апреля.
АТР 1000 Монте-Карло. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Маттео Берреттини – Лоренцо Музетти [13] – 3:6, 3:6
Нуну Боржеш – Стефанос Циципас [6] – 1:6, 1:6
Алехандро Табило – Григор Димитров [15] – 3:6, 6:3, 2:6
Даниил Медведев [9] – Алекс де Минаур [8] – 2:6, 2:6
Нижняя часть сетки
Джек Дрейпер [5] – Алехандро Давидович Фокина – 3:6, 7:6 (8:6), 4:6
Алексей Попырин – Каспер Рууд [4] – 6:4, 3:6, 7:5
Андрей Рублев [7] – Артур Фис [12] – 2:6, 3:6
Даниэль Альтмайер – Карлос Алькарас [2] – 3:6, 1:6
АТР 1000 Монте-Карло. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Лоренцо Музетти [13] – Стефанос Циципас [6]
Григор Димитров [15] – Алекс де Минаур [8]
Нижняя часть сетки
Алехандро Давидович Фокина – Алексей Попырин
Артур Фис [12] – Карлос Алькарас [2]
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