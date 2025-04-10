Димитров выбил обидчика Джоковича и вышел в четвертьфинал Монте-Карло

18-я ракетка мира Григор Димитров (Болгария) продолжил побеждать на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 1/8 финала болгарин в трех сетах переиграл чилийского теннисиста Алехандро Табило (АТР 32) за 1 час и 58 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Алехандро Табило (Чили) – Григор Димитров (Болгария) [15] – 3:6, 6:3, 2:6

Табило и Димитров провели третье очное противостояние. Григор выиграл все три поединка. Два предыдущих состоялись в 2024 году: в Майами и на Кубке Лейвера.

За выход в полуфинал Димитров поборется против восьмого сеяного Алекса де Минаура. Помимо Табило, который в прошло круге выиграл у Новака Джоковича, Григор в Монако также одолел Николаса Харри и Валентена Вашеро.

Димитров в 13-й раз выступает на кортах Монте-Карло и в 7-й раз вышел в четвертьфинал. Его лучшим результатом является полуфинал в 2018 и 2022 годах.