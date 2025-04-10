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ATP
10 апреля 2025, 20:17 | Обновлено 10 апреля 2025, 20:23
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0

Действующий чемпион Монте-Карло с разгромом вышел в четвертьфинал

Стефанос Циципас поиздевался над Нуну Боржешем в 3-м раунде в Монако

10 апреля 2025, 20:17 | Обновлено 10 апреля 2025, 20:23
290
0
Действующий чемпион Монте-Карло с разгромом вышел в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Восьмая ракетка мира Стефанос Циципас (Греция) вышел в четвертьфинал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В 3-м раунде грек в двух сетах разгромил Нуну Боржеша (Португалия, ATP 43) за 1 час и 8 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Нуну Боржеш (Португалия) – Стефанос Циципас (Греция) [6] – 1:6, 1:6

Это была вторая встреча соперников. В 2023 году Стеф одолел португальца в 1/32 финала Мастерса в Риме.

Следующим соперником Циципаса будет 13-й сеяный Лоренцо Музетти, который ранее прошел Маттео Берреттини.

Стефанос является действующим чемпионом на кортах Монте-Карло. В 2024 году в решающем поединке он одолел Каспера Рууда.

Циципас стал лишь вторым игроком с 2000 года после Рафаэля Надаля, которому удалось выйти в четвертьфинал Монте-Карло пять лет подряд.

Циципас добыла 50-ю грунтовую победу на турнирах категории АТР 1000.

Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Боржеш
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Боржеш
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас
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Стефанос Циципас Нуну Боржеш ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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