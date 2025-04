Без интриги: Берреттини и Музетти определили четвертьфиналиста Монте-Карло

Итальянские теннисисты Маттео Берреттини (АТР 34) и Лоренцо Музетти (АТР 16) провели матчи 1/8 финала на грунтовом турнире АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

Победу в двух сетах одержал Музетти за 1.5 часа. Лоренцо пробился в четвертьфинал Мастерса.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/8 финала

Маттео Берреттини (Италия) – Лоренцо Музетти (Италия) [13] – 3:6, 3:6

Это была третья встреча соперников. Счет стал 2:1 в пользу Лоренцо.

Музетти далее сыграет либо против Нуну Боржеша, либо против Стефаноса Циципаса. Помимо Берреттини, Лоренцо в Монако также одолел Бу Юнчаокете и Иржи Легечку.

Музетти вышел в четвертый четвертьфинал на Мастерсах в карьере и во второй в Монте-Карло. Лоренцо также добыл 10-ю победу в 2025 году.

