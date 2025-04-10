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Чемпионат Германии
Вольфсбург
11.04.2025 21:30 - : -
РБ Лейпциг
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Германия
10 апреля 2025, 23:01 | Обновлено 10 апреля 2025, 23:17
65
0

Вольфсбург – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги

Матч начнется в 21:30 по Киеву

10 апреля 2025, 23:01 | Обновлено 10 апреля 2025, 23:17
65
0
Вольфсбург – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги
Официальний сайт «РБ Лейпциг»

В пятницу, 11 апреля, состоится матч 29-го раунда Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «РБ Лейпциг». Игра начнется в 21:30 по Киеву.

Вольфсбург

Совершенно обычный для себя сезон проводит немецкая команда. После 28 сыгранных поединков она занимает 12-е место в чемпионате с 38 очками на своем счету (такую же позицию занял клуб по итогам прошлого сезона). В Кубке Германии «Вольфсбург» дошел до четвертьфинала, но там минимально уступил своему будущему сопернику «Лейпциг».

РБ Лейпциг

Совсем недавно клуб получил нового главного тренера – им стал венгерский специалист Жолт Лев, заменивший ранее уволенного Марко Розе. Этот поединок станет 3 для новоиспеченного менеджера в своей должности. Сейчас его команда занимает 5 место, и имеет в своем активе 45 очков, что делает ее одним из главных претендентов на место в Лиге чемпионов следующего сезона. Отрыв до 3 места составляет всего 3 очка.

Из немецкого Кубка команда вылетела в ½, уступив «Штутгарту» со счетом 3:1.

Личные встречи

В последних 5 матчах неожиданное преимущество имеет «Вольфсбург» – 3 победы против 2 у «Лейпцига». Последний матч команд состоялся в Кубке, где «РБ» одержали минимальную победу, однако игра первого круга Бундеслиги завершилась разгромной победой «зелено-белых» со счетом 1:5.

Интересные факты

  • Последние 3 игры в чемпионате «Вольфсбург» проиграл со счетом 1:0. В общей сложности у команды 1 победа в 5 последних матчах.
  • В последний раз «Лейциг» одерживал выездную победу еще в декабре 2024 года. Тогда «быки» одолели «Гольштайн Киль» в Кубке со счетом 0:2.
  • «Вольфсбург» пропускал первым в 7 из 8 прошлых матчах во всех турнирах. Первой команда отличилась только в ворота «Вердера».
  • «Зелено-белые» не выиграли ни одного из последних 5 домашних матчей.

Возможные стартовые составы

Вольфсбург: Грабара – Герхардт, Одогу, Фишер – Мехле, Арнольд, Вранкс, Каминский – Винд – Амура, Виммер

РБ Лейпциг: Гулачи – Раум, Лукеба, Орбан, Недельйкович – Симонс, Зайвальд, Вермерен, Баку – Шешко, Опенда

Прогноз

Несмотря на нестабильную форму обеих команд, матч обещает быть увлекательным и веселым. Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Вольфсбург
11 апреля 2025 -
21:30
РБ Лейпциг
Обе забьют 1.6 Сделать ставку

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Бундеслига Вольфсбург РБ Лейпциг прогнозы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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