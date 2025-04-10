В пятницу, 11 апреля, состоится матч 29-го раунда Бундеслиги между «Вольфсбургом» и «РБ Лейпциг». Игра начнется в 21:30 по Киеву.

Вольфсбург

Совершенно обычный для себя сезон проводит немецкая команда. После 28 сыгранных поединков она занимает 12-е место в чемпионате с 38 очками на своем счету (такую же позицию занял клуб по итогам прошлого сезона). В Кубке Германии «Вольфсбург» дошел до четвертьфинала, но там минимально уступил своему будущему сопернику «Лейпциг».

РБ Лейпциг

Совсем недавно клуб получил нового главного тренера – им стал венгерский специалист Жолт Лев, заменивший ранее уволенного Марко Розе. Этот поединок станет 3 для новоиспеченного менеджера в своей должности. Сейчас его команда занимает 5 место, и имеет в своем активе 45 очков, что делает ее одним из главных претендентов на место в Лиге чемпионов следующего сезона. Отрыв до 3 места составляет всего 3 очка.

Из немецкого Кубка команда вылетела в ½, уступив «Штутгарту» со счетом 3:1.

Личные встречи

В последних 5 матчах неожиданное преимущество имеет «Вольфсбург» – 3 победы против 2 у «Лейпцига». Последний матч команд состоялся в Кубке, где «РБ» одержали минимальную победу, однако игра первого круга Бундеслиги завершилась разгромной победой «зелено-белых» со счетом 1:5.

Интересные факты

Последние 3 игры в чемпионате «Вольфсбург» проиграл со счетом 1:0. В общей сложности у команды 1 победа в 5 последних матчах.

В последний раз «Лейциг» одерживал выездную победу еще в декабре 2024 года. Тогда «быки» одолели «Гольштайн Киль» в Кубке со счетом 0:2.

«Вольфсбург» пропускал первым в 7 из 8 прошлых матчах во всех турнирах. Первой команда отличилась только в ворота «Вердера».

«Зелено-белые» не выиграли ни одного из последних 5 домашних матчей.

Возможные стартовые составы

Вольфсбург: Грабара – Герхардт, Одогу, Фишер – Мехле, Арнольд, Вранкс, Каминский – Винд – Амура, Виммер

РБ Лейпциг: Гулачи – Раум, Лукеба, Орбан, Недельйкович – Симонс, Зайвальд, Вермерен, Баку – Шешко, Опенда

Прогноз

Несмотря на нестабильную форму обеих команд, матч обещает быть увлекательным и веселым. Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua Вольфсбург РБ Лейпциг Обе забьют 1.6 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.