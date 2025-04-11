Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Симонса помог Лейпцигу одолеть Вольфсбург и подняться в зону ЛЧ
Чемпионат Германии
Вольфсбург
11.04.2025 21:30 – FT 2 : 3
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
11 апреля 2025, 23:25 |
43
0

Дубль Симонса помог Лейпцигу одолеть Вольфсбург и подняться в зону ЛЧ

Гости отправили в ворота соперника три мяча

11 апреля 2025, 23:25 |
43
0
Дубль Симонса помог Лейпцигу одолеть Вольфсбург и подняться в зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine.

11 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Вольфсбург» и РБ Лейпциг. Гости одолели соперника со счетом 3:2.

В первом тайме в воротах хозяев побывало три мяча, но один гол не был засчитан из-за офсайда. Результативными ударами отметились Опенда и Симонс. Нидерландский полузащитник оформил дубль во втором тайме и довел счет до разгромного – 3:0.

«Вольфсбург» сумел сократить отставание до минимума, однако вырвать ничью подопечные Ральфа Хазенхюттля не сумели.

РБ Лейпциг набрал 48 баллов и поднялся в зону Лиги чемпионов – на четвертое место, однако главный конкурент «Майнц» имеет матч в запасе. «Вольфсбург» разместился на 12-й позиции, в активе клуба 38 очков.

Немецкая Бундеслига, 29-й тур. 11 апреля

Вольфсбург – Лейпциг – 2:3

Голы: Фишер, 60, Сков Ольсен, 75 – Опенда, 11, Симонс, 26 ,48

Фотогалерея:

По теме:
Бавария – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вольфсбург – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вольфсбург РБ Лейпциг Лои Опенда Хави Симонс Андреас Сков Ольсен
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Польша – 3:0. Сестры Киченок на тай-брейках добыли третье очко
Теннис | 11 апреля 2025, 22:30 6
Украина – Польша – 3:0. Сестры Киченок на тай-брейках добыли третье очко
Украина – Польша – 3:0. Сестры Киченок на тай-брейках добыли третье очко

Людмила и Надежда переиграли Кубку и Хвалиньскую в двух сетах

Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Бокс | 11 апреля 2025, 05:45 8
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»

Итаума считает, что еще не готов к такому бою

Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Футбол | 11.04.2025, 23:42
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
Футбол | 11.04.2025, 02:37
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
ФОТО. Девушка-арбитр, которая свела с ума испанских футболистов. Она — топ
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Футбол | 11.04.2025, 09:28
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Большая разница»
10.04.2025, 09:55 1
Бокс
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
Переговоры начаты. Итальянский гранд подпишет звезду сборной Украины
11.04.2025, 03:50 6
Футбол
Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет
Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет
10.04.2025, 20:43 16
Футбол
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
11.04.2025, 06:23 3
Футбол
Фьюри вспомнил, о чем говорил с Усиком после боя
Фьюри вспомнил, о чем говорил с Усиком после боя
11.04.2025, 02:33
Бокс
Деньги на ветер. Известный клуб недоволен приобретением украинского игрока
Деньги на ветер. Известный клуб недоволен приобретением украинского игрока
10.04.2025, 10:50 7
Футбол
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
10.04.2025, 11:32
Футбол
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
10.04.2025, 01:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем