Дубль Симонса помог Лейпцигу одолеть Вольфсбург и подняться в зону ЛЧ

11 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Вольфсбург» и РБ Лейпциг. Гости одолели соперника со счетом 3:2.

В первом тайме в воротах хозяев побывало три мяча, но один гол не был засчитан из-за офсайда. Результативными ударами отметились Опенда и Симонс. Нидерландский полузащитник оформил дубль во втором тайме и довел счет до разгромного – 3:0.

«Вольфсбург» сумел сократить отставание до минимума, однако вырвать ничью подопечные Ральфа Хазенхюттля не сумели.

РБ Лейпциг набрал 48 баллов и поднялся в зону Лиги чемпионов – на четвертое место, однако главный конкурент «Майнц» имеет матч в запасе. «Вольфсбург» разместился на 12-й позиции, в активе клуба 38 очков.

Немецкая Бундеслига, 29-й тур. 11 апреля

Вольфсбург – Лейпциг – 2:3

Голы: Фишер, 60, Сков Ольсен, 75 – Опенда, 11, Симонс, 26 ,48

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