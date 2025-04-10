ВИДЕО. Арбитр расслабился. В УАФ оценили момент с пенальти матча УПЛ

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли считает, что в матче УПЛ между Полесьем и Карпатами при счете 0:1 в пользу львовской команды хозяева должны были сразу получить пенальти.

Футболист Карпат сыграл рукой на 88-й минуте, однако рефери Виктор Копиевский назначил пенальти лишь после того, как на момент указал арбитр VAR.

Интересно, что Риццоли объяснил этот момент тем, что арбитр «находится в состоянии расслабленности» и засчитал это как ошибку Копиевского.

Далее случился спорный момент уже в штрафной Полесья, но тут Копиевский разобрался правильно и не назначил пенальти.