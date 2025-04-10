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  4. ВИДЕО. Арбитр расслабился. В УАФ оценили момент с пенальти матча УПЛ
Украина. Премьер лига
10 апреля 2025, 16:33 |
1466
0

ВИДЕО. Арбитр расслабился. В УАФ оценили момент с пенальти матча УПЛ

Полесье все же получило пенальти, но Риццоли указал на ошибку

10 апреля 2025, 16:33 |
1466
0
ВИДЕО. Арбитр расслабился. В УАФ оценили момент с пенальти матча УПЛ
ФК Полесье

Эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли считает, что в матче УПЛ между Полесьем и Карпатами при счете 0:1 в пользу львовской команды хозяева должны были сразу получить пенальти.

Футболист Карпат сыграл рукой на 88-й минуте, однако рефери Виктор Копиевский назначил пенальти лишь после того, как на момент указал арбитр VAR.

Интересно, что Риццоли объяснил этот момент тем, что арбитр «находится в состоянии расслабленности» и засчитал это как ошибку Копиевского.

Далее случился спорный момент уже в штрафной Полесья, но тут Копиевский разобрался правильно и не назначил пенальти.

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Никола Риццоли Полесье Житомир Карпаты Львов Полесье - Карпаты Украинская Премьер-лига Виктор Копиевский видео
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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