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10 апреля 2025, 22:45 | Обновлено 10 апреля 2025, 22:58
2065
0

ФОТО. Жена игрока Барселоны закрыла своей бизнес. Муж не помогал с деньгами

Анна Левандовски приняла вынужденное решение

10 апреля 2025, 22:45 | Обновлено 10 апреля 2025, 22:58
2065
0
ФОТО. Жена игрока Барселоны закрыла своей бизнес. Муж не помогал с деньгами
Instagram. Анна Левандовски

Анна Левандовска, жена нападающего «Барселоны» и сборной Польши Роберта Левандовски, продала свою долю в компании «Foods by Ann», которая управляет сервисом здорового питания «Supermeni».

Бизнес не приносил ожидаемой прибыли, поэтому Анна решила выйти из него.

Бывшая чемпионка по карате, а теперь персональный тренер, Анна подчеркнула, что все её бизнес-проекты финансируются исключительно за счёт собственных средств.

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По её словам, муж материально не помогал.

«Я не боюсь говорить о деньгах. Я сама зарабатываю и инвестирую в новый проект в Барселоне, который почти окупился», — отметила она.

С Робертом они женаты с 2013 года. Пара воспитывает двух дочерей — Клару и Лауру.

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фото lifestyle Барселона Роберт Левандовски девушки бизнес сборная Польши по футболу
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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