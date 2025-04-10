ФОТО. Жена игрока Барселоны закрыла своей бизнес. Муж не помогал с деньгами
Анна Левандовски приняла вынужденное решение
Анна Левандовска, жена нападающего «Барселоны» и сборной Польши Роберта Левандовски, продала свою долю в компании «Foods by Ann», которая управляет сервисом здорового питания «Supermeni».
Бизнес не приносил ожидаемой прибыли, поэтому Анна решила выйти из него.
Бывшая чемпионка по карате, а теперь персональный тренер, Анна подчеркнула, что все её бизнес-проекты финансируются исключительно за счёт собственных средств.
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По её словам, муж материально не помогал.
«Я не боюсь говорить о деньгах. Я сама зарабатываю и инвестирую в новый проект в Барселоне, который почти окупился», — отметила она.
С Робертом они женаты с 2013 года. Пара воспитывает двух дочерей — Клару и Лауру.
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