В четверг, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Лион» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионнез».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 17 апреля.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лион – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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