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Лига Европы
Лион
10.04.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Лига Европы
09 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:47
12
0

Лион – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 апреля матч Лиги Европы

09 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 09 апреля 2025, 23:47
12
0
Лион – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Лион» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионнез».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 17 апреля.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лион – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лион – Манчестер Юнайтед
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Манчестер Юнайтед Лига Европы смотреть онлайн Лион
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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