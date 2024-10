Интер Майами с Месси, Суаресом и Кривцовым вырвал победу в MLS на 90+3-й

В ночь на 6 октября состоялся матч очередного тура MLS между командами Торонто и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе БМО Филд в Канаде. Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил Леонардо Кампана.

Украинский защитник цапель Сергей Кривцов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Звездные экс-футболисты Барселоны Лионель Месси и Луис Суарес вышли на 61-й минуте.

В прошлом туре Интер Майами переиграл Коламбус Крю и забрал титул MLS Supporters’ Shield за победу в регулярном сезоне.

MLS. 5–6 октября

Торонто – Интер Майами – 0:1

Гол: Кампана, 90+3

