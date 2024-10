Симоне Индзаги отказался возглавить Манчестер Юнайтед

48-летний тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги отказался возглавить английский «Манчестер Юнайтед» после международной октябрьской паузы. Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери, руководство клуба хочет сразу найти замену нидерландскому специалисту Эрику тен Хагу.

Симоне Индзаги стал главным тренером «Интера» в 2021 году. За период работы с черно-синими, Симоне выиграл Серию А в сезоне 2023/24, дважды выиграл Кубок Италии (2022 и 2023), трижды получил Суперкубок Италии (2021, 2022, 2023) и был финалистом Лиги чемпионов УЕФА (2022/23).

Также Индзаги тренировал «Лацио» с 2016 по 2021 годы. Римский клуб Симоне привел к победе в Кубке Италии (2019) и дважды выигрывал Суперкубок страны (2017, 2019).

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски главного тренера, несмотря на то, что Эрик тен Хаг еще не уволен с должности.

