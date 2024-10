Первая ракетка мира снялась с престижных соревнований в Ухане

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) не сыграет на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

Ранее сообщалось, что именно на кортах Уханя Ига планировала свое возвращение, поскольку не выступает в Туре уже месяц после поражения Джессике Пегуле в четвертьфинале US Open.

4 октября Свентек заявила о том, что прекращает сотрудничество со своим тренером. Именно из-за изменений в команде Ига и решила сняться с тысячника:

«После важных изменений в моей команде я решила сняться с турнира в Ухане. Мне очень жаль фанатов в Китае и тех, кто ждет, чтобы увидеть мою игру, но я надеюсь, вы понимаете, что мне нужно некоторое время».

Unfortunately @iga_swiatek will not play in Wuhan this year. She is taking some time after making changes in her team. We will miss you Iga. See you next year ❤️

Iga said: “After an important change in my sports team, I decided to withdraw from the tournament in Wuhan. I’m really sorry for fans in China and those who wait to see me play, but I hope you understand that I need some time.”