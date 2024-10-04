Свентек решилась на замену тренера. Ига рассказала о новом наставнике

Польская теннисистка Ига Свентек уведомила о том, что прекратила сотрудничество с тренером Томашем Викторовски.

Под руководством Викторовски 23-летняя Свентек, занимающая первое место в мировом рейтинге, выступала с 2022 года. За этот период Ига среди прочего взяла четыре титула на турнирах Grand Slam.

«Тренер, спасибо, я желаю вам всего наилучшего. Я знаю, что вы хотели бы отдохнуть после трех лет упорной работы и постоянных путешествий и провести заслуженное время с близкими, и надеюсь, что так и будет.

В связи с этой важной переменой в команде я дам себе пару недель на то, чтобы начать сотрудничество с новым тренером. Сейчас я веду первые переговоры с тренерами из-за рубежа (не из Польши), потому что готова сделать следующий шаг в своей карьере. Я сообщу, когда приму решение», – написала Свентек в инстаграме.

Ранее стало известно, на каких турнирах сыграет Ига Свентек до конца года.