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WTA
24 сентября 2024, 17:04 |
91
0

Известно, на каких турнирах сыграет первая ракетка мира до конца года

Ига Свёнтек вернется в Ухане

24 сентября 2024, 17:04 |
91
0
Известно, на каких турнирах сыграет первая ракетка мира до конца года
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Паула Волецка, PR-менеджер Иги Свёнтек, сообщила польским СМИ, что первая ракетка мира не будет пропускать весь азиатский турнир и вернется на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, который стартует 7 октября.

После этого Свёнтек примет участие на турнире в WTA 500 Токио и завершит сезон на WTA Finals в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Отметим, что Свёнтек уже 122-ю неделю занимает первое место в рейтинге WTA. По этому показателю она обошла Эшли Барти и вышла на чистую 7-ю строчку в истории женского тенниса.

Ранее стало известно, что Ига не будет защищать титул в Пекине.

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Ига Свёнтек WTA Ухань Итоговый турнир WTA
Владимир Клепач Источник: Portal i.pl
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