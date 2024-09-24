Известно, на каких турнирах сыграет первая ракетка мира до конца года

Паула Волецка, PR-менеджер Иги Свёнтек, сообщила польским СМИ, что первая ракетка мира не будет пропускать весь азиатский турнир и вернется на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, который стартует 7 октября.

После этого Свёнтек примет участие на турнире в WTA 500 Токио и завершит сезон на WTA Finals в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Отметим, что Свёнтек уже 122-ю неделю занимает первое место в рейтинге WTA. По этому показателю она обошла Эшли Барти и вышла на чистую 7-ю строчку в истории женского тенниса.

Ранее стало известно, что Ига не будет защищать титул в Пекине.