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  4. Первая ракетка мира не будет защищать титул в Пекине
WTA
20 сентября 2024, 13:26 |
536
0

Первая ракетка мира не будет защищать титул в Пекине

Ига Свёнтек снялась с большого турнира в Китае

20 сентября 2024, 13:26 |
536
0
Первая ракетка мира не будет защищать титул в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек не сыграет на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине.

«Из-за личных проблем я вынуждена отказаться от участия в ChinaOpen в Пекине. Мне очень жаль, ведь я прекрасно провела время, играя и выигрывая этот турнир в прошлом году, и с нетерпением ждала возвращения туда.

Я знаю, что болельщиков ждет великолепный теннис, и мне жаль, что в этот раз я не смогу принять в нем участие», – сказала польская теннисистка.

Отметим, что вторая ракетка мира Арина Соболенко даже в случае выигрыша турнира в Пекине не сможет обойти Свёнтек в мировом рейтинге.

В прошлом году Ига обыграла в финале Людмилу Самсонову – 6:2, 6:2.

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Ига Свёнтек WTA Пекин
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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