Первая ракетка мира не будет защищать титул в Пекине

Первая ракетка мира Ига Свёнтек не сыграет на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине.

«Из-за личных проблем я вынуждена отказаться от участия в ChinaOpen в Пекине. Мне очень жаль, ведь я прекрасно провела время, играя и выигрывая этот турнир в прошлом году, и с нетерпением ждала возвращения туда.

Я знаю, что болельщиков ждет великолепный теннис, и мне жаль, что в этот раз я не смогу принять в нем участие», – сказала польская теннисистка.

Отметим, что вторая ракетка мира Арина Соболенко даже в случае выигрыша турнира в Пекине не сможет обойти Свёнтек в мировом рейтинге.

В прошлом году Ига обыграла в финале Людмилу Самсонову – 6:2, 6:2.

Hope to see you back on court soon, @iga_swiatek 🙏 pic.twitter.com/BmKspkGofd