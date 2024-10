Гризманн может стать одноклубником Месси уже зимой

33-летний форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн уже зимой может переехать в Соединенные Штаты Америки и стать игроком «Интер» Майами. По информации Inter Miami News Hub, американский клуб предложит игроку контракт уже во время ближайшего трансферного окна.

Гризманн уже сообщал, что имеет целью играть в чемпионате MLS. Руководство «Атлетико» также не против перехода игрока, правда, неизвестно, состоится ли трансфер в статусе свободного агента, или мадридский клуб захочет получить компенсацию за футболиста.

В клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами» играют бывшие партнеры Гризманна по каталонской «Барселоне» Лионель Месси и Луис Суарес. Также за клуб выступает украинец Сергей Кривцов.

Недавно форвард сообщил, что завершает карьеру в сборной Франции.

🚨🚨 Inter Miami would try to recruit Antoine Griezmann in the next transfer window!



Recently the player made it clear that he would like to play in MLS: "My goal as a player remains to move to MLS." 👀🦩🩷



Via @IntermiamiFR_ pic.twitter.com/QksfKcubJt