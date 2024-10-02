Гризманн может стать одноклубником Месси уже зимой
Игрок может усилить состав Интер Майами во время следующего трансферного окна
33-летний форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн уже зимой может переехать в Соединенные Штаты Америки и стать игроком «Интер» Майами. По информации Inter Miami News Hub, американский клуб предложит игроку контракт уже во время ближайшего трансферного окна.
Гризманн уже сообщал, что имеет целью играть в чемпионате MLS. Руководство «Атлетико» также не против перехода игрока, правда, неизвестно, состоится ли трансфер в статусе свободного агента, или мадридский клуб захочет получить компенсацию за футболиста.
В клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами» играют бывшие партнеры Гризманна по каталонской «Барселоне» Лионель Месси и Луис Суарес. Также за клуб выступает украинец Сергей Кривцов.
Недавно форвард сообщил, что завершает карьеру в сборной Франции.
🚨🚨 Inter Miami would try to recruit Antoine Griezmann in the next transfer window!— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) September 30, 2024
Recently the player made it clear that he would like to play in MLS: "My goal as a player remains to move to MLS." 👀🦩
Via @IntermiamiFR_ pic.twitter.com/QksfKcubJt
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