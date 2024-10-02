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Major League Soccer
02 октября 2024, 12:16 | Обновлено 02 октября 2024, 13:12
409
0

Гризманн может стать одноклубником Месси уже зимой

Игрок может усилить состав Интер Майами во время следующего трансферного окна

02 октября 2024, 12:16 | Обновлено 02 октября 2024, 13:12
409
0
Гризманн может стать одноклубником Месси уже зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

33-летний форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн уже зимой может переехать в Соединенные Штаты Америки и стать игроком «Интер» Майами. По информации Inter Miami News Hub, американский клуб предложит игроку контракт уже во время ближайшего трансферного окна.

Гризманн уже сообщал, что имеет целью играть в чемпионате MLS. Руководство «Атлетико» также не против перехода игрока, правда, неизвестно, состоится ли трансфер в статусе свободного агента, или мадридский клуб захочет получить компенсацию за футболиста.

В клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами» играют бывшие партнеры Гризманна по каталонской «Барселоне» Лионель Месси и Луис Суарес. Также за клуб выступает украинец Сергей Кривцов.

Недавно форвард сообщил, что завершает карьеру в сборной Франции.

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Major League Soccer (MLS) чемпионат Испании по футболу Антуан Гризманн Интер Майами трансферы трансферы Ла Лиги Дэвид Бекхэм Лионель Месси Луис Суарес
Олександр Сільченко Источник: ФК Интер Майами
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