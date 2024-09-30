«Закрываю эту главу жизни». Гризманн выступил с заявлением о своей карьере

Нападающий Антуан Гризманн выступил с обращением относительно своей дальнейшей карьеры в рядах национальной сборной Франции, заявив, что он «закрывает эту главу своей жизни».

«С сердцем полным воспоминаний я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это великолепное трехцветное приключение и до скорой встречи», – написал 33-летний Гризманн в сети Х.

Как известно, Антуан Гризманн впервые за сборную Франции сыграл 5 марта 2014 года — в поединке против сборной Нидерландов (2:0). 1 мая 2014 года в товарищеской игре со сборной Парагвая (1:1) он забил свой первый гол за национальную команду.

Всего на счету Гризманна 137 матчей за сборную Франции и 44 гола.

В составе французской сборной Антуан Гризманн побеждал на чемпионате мира 2018 и в Лиге наций 2020/2021, а также был серебряным призером ЧМ-2022 и ЧЕ-2016.